İzmir açıklaması: Şehir yangına teslim olabilirdi!

"EKOSİSTEMİ YAKAN İNSANLARIN CEZASI PARA OLMAMALI"

Ormanların ortak miras olduğunu dile getiren Prof. Dr. Yaşar, “Yangında can kaybımız yok diyorlar, nasıl can kaybımız yok? Canlı deyince insan diye algılanıyor. Binlerce ağacın, hayvanın can kaybı var. Çok can kaybımız var, ekosistemi kaybediyoruz. Büyük bir ekosistem var ve bu ekosistemi yakan insanların cezası para olmamalı" ifadelerini kullandı.