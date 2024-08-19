ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze’de ateşkes ilan edilmesi için arabulucu olmak adına İsrail’e gitti. Blinken’ın bölgeye gerçekleştirdiği dokuzuncu seyahat, ABD’nin iki tarafın da talepleri üzerine değiştirdiği ateşkes anlaşmasının hayata geçirilmesi amacını taşıyor.

Blinken, İsrail’de yetkililerle görüştükten sonra salı günü Mısır’a geçecek.

Geçen hafta Katar’da yapılan toplantılar sırasında ABD müzakerelerin devam etmesi için ümitli olduklarını söylerken Hamas ilerleme fikrinin “bir illüzyondan ibaret” olduğunu belirtti.

Hamas ise Netanyahu’yu “anlaşmanın önüne engeller koymakla, yeni koşullar ileri sürmekle ve savaşı uzatmakla” suçladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ı “inatçı” olmakla suçlayarak Hamas üzerinde daha fazla baskının kurulması gerektiğini dile getirdi. Netanyahu, Hamas’ın Katar’daki görüşmelere temsilci bile yollamadığını öne sürdü.

Diğer yandan İsrail de müzakerelerin ilerlememesinden ötürü Hamas’ı suçladı.

Hamas’a göre en temel farklılıklardan biri ateşkes sağlandıktan sonra İsrail askerlerinin Gazze’den tamamen çekilip çekilmeyeceğine dair.

Üst düzey bir Hamas yetkilisi ise BBC’ye, “Arabulucuların tavırları büyük bir hayal kırıklığı. Hiçbir ilerleme yok” dedi.

Netanyahu, pazar günü kabine toplantısı sırasında rehinelerin serbest bırakılması için karışık müzakerelerin yürütüldüğünü, İsrail’in güvenliği için bazı prensiplerin hayata geçirilmesini beklediklerini söyledi.

İsrail, halen 111 rehinenin tutulduğunu ve 39’unun öldüğünün düşünüldüğünü aktarıyor.

Kasım ayında üzerinde anlaşılan ve bir hafta süren ateşkes gereği Hamas 105 rehineyi serbest bırakmış, İsrail hapishanelerindeki 240 Filistinli de salıverilmişti.

Seçime gitmeye hazırlanan ABD’de ateşkes için daha hızlı bir süreç öngörülürken İsrail ve Hamas cephesinde sürecin daha çetrefilli olduğu anlaşılıyor.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Mayıs ayında hazırladığı ateşkes taslağında 6 hafta boyunca İsrailli rehinelerin ve Filistinli mahkumların serbest bırakılması ve Gazze’ye insani yardımın girmesi öngörülüyordu.

Diğer yandan Hamaslı yetkililere göre pazar günü İsrail’in düzenlediği hava saldırılarında 6'sı çocuk olmak üzere 21 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca Tel Aviv’de yaşanan patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. Bir bomba düzeneğini taşıyan kişinin patlamada hayatını kaybettiği düşünülüyor.