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        Haberler Gündem 3. Sayfa Özel harekat müdahale edince kendini yaraladı | Son dakika haberleri

        Özel harekat müdahale edince kendini yaraladı

        Antalya'da eski sevgilisini evinde bulamayan 25 yaşındaki Mehmet Y. polislerin müdahalesi üzerine kendini yaraladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 21:51 Güncelleme: 18.08.2024 - 21:51
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        Özel harekat müdahale edince kendini yaraladı
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        Antalya'da ayrıldığı kız arkadaşını evinde bulamayan ve binanın çevresinden ayrılmayan Mehmet Y. (25), şikayet üzerine gelen polis ekiplerinin müdahale edeceğini sırada tabanca ile karnına ateş etti. Yaralanan Y., hastanede tedaviye alındı.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Gülveren Mahallesi 3752 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Mehmet Y., bir hafta önce ayrıldığı kız arkadaşının oturduğu binaya geldi.

        VATANDAŞLAR POLİSE ŞİKAYET ETTİ

        Arkadaşının evde olmadığını öğrenen Y., apartmanın önünde beklemeye başladı. Kız arkadaşına telefon ile ulaşmaya çalışan ve Kaş ilçesinde tatilde olduğunu öğrenen Mehmet Y., kente gelmesini istedi.

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        Ancak olumsuz yanıt alan ve telefonda bağırarak konuşan Mehmet Y., yanında taşıdığı tabanca ile apartmanın çevresinde dolaşmaya başladı. Y.'nin tabanca ile apartmanda bağırmasından rahatsız olan binada oturanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        KENDİSİNİ KARNINDAN VURDU

        Polis ekipleri apartmandan çıkmayan Mehmet Y.'ı ikna edemeyince bölgeye özel harekat ekipleri yönlendirildi. Özel harekat polisleri operasyon düzenleyeceği sırada Mehmet Y., tabanca ile karnına 1 el ateş etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Mehmet Y., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Y.’nin polis nezaretinde tedavisi sürdürülürken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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