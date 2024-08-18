İsrail ordusu, TRT Arabi ekibinin bulunduğu aracı hedef aldı

TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum, İsrail askerlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde üzerinde basın yazısının bulunmasına rağmen araçlarını hedef aldığını söyledi.

Berhum, Gazze'de "Savaşın başlamasından bu yana 4. kez basın aracımız, kaskımız, yeleğimiz olmasına rağmen hedef alındık. Han Yunus'un kuzeyinde, İsrail'in güvenli dediği, yerinden edilen Filistinlilerin yoğun olduğu bir bölgeye haber yapmak için gittik." dedi.

Saldırıya ilişkin Berhum, "Tepelerde konuşlu keskin nişancı İsrail askerleri doğrudan bizi hedef aldı. Hem araca hem de aracın etrafına ateş ettiler. Biz araçtan 5 metre uzaklaştıktan sonra yaklaşık 15 dakika boyunca ateş etmeye devam ettiler." diye konuştu.

Berhum, Gazze'de güvenli hiçbir yerin bulunmadığına vurgu yaparak, "İsrail askerleri herhangi bir uyarı yapmadan, doğrudan hedef alıyorlar. Aracımızı doğrudan hedef aldılar, aracın ön camı, yanımızdaki kameramanımız hedef alındı." ifadelerini kullandı.

TRT Arabi Gazze Muhabiri, İsrail ordusunun 4 ay önce düzenlediği saldırıda ayağını kaybettiğini hatırlattı.

FAHRETTİN ALTUN: TRT EKİBİNE SALDIRIYI LANETLİYORUM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Gazze'deki TRT ekibine yönelik saldırısını lanetledi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de mezarlıklarda bile yer kalmadığını haberleştirmeye çalışırken görevi başında İsrail keskin nişancılarının doğrudan hedef aldığı TRT ekibine yönelik saldırıyı lanetliyorum. İsrail, soykırım suçlarının yanı sıra Gazze'den dünyaya 'iletişim koridoru' açan TRT'ye ve diğer gazetecilere yönelik saldırı ve katliamlarının da hesabını elbet verecek. TRT muhabiri Sami Berhum'a ve bütün TRT ailesine geçmiş olsun."

NUMAN KURTULMUŞ: TRT'YE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail güçlerinin, TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum'a yönelik saldırısına ilişkin, "Görevi başındaki TRT ekibine karşı işgalci İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği alçak saldırıyı lanetliyor, basın mensuplarımıza ve TRT'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Görevi başındaki TRT ekibine karşı işgalci İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği alçak saldırıyı lanetliyor, basın mensuplarımıza ve TRT'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İşledikleri suçları örtbas etmeye, uluslararası hukukun keseceği cezayı önlemeye çalışan Netanyahu ve çetesi ne yaparsa yapsın er ya da geç bu yaptıklarının hesabını verecektir."

*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.