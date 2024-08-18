Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TRT muhabirine saldırıyı lanetledi

REKLAM advertisement1

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Berhum'a, TRT'ye ve basın camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Berhum'a yapılan saldırıyı lanetlediklerini belirten Yılmaz, "Bu saldırılar mazlum Filistin halkına yönelik olarak işlenen ve insanlığın kolektif hafızasına kazınan savaş ve insanlık suçlarını örtemeyecektir." ifadesini kullandı.

İsrail güçleri tarafından TRT Arabi’nin Gazze Muhabiri Sami Berhum’a yapılan saldırıyı lanetliyoruz.



Kendisine, TRT ailesine ve basın camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



Bu saldırılar mazlum Filistin halkına yönelik olarak işlenen ve insanlığın kollektif hafızasına… — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) August 18, 2024