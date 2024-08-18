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        Son dakika haberi Tel Aviv'de patlama!

        İsrail'in başkenti Tel Aviv'de meydana gelen patlamada "patlayıcı düzenek taşıyan" 50'li yaşlarında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 22:44 Güncelleme: 19.08.2024 - 00:46
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        Tel Aviv'de patlama!
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        İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, Tel Aviv'in Lahi Caddesi'nde "patlayıcı düzenekle" bir patlamanın meydana geldiği, kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişinin hayatını kaybettiği ve şarapnelle yaralanan bir kişinin de hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

        Walla internet sitesinin haberine göre, Tel Aviv Emniyet Müdürü Peretz Amar, patlamada hayatını kaybeden kişinin "sıradan bir kişi olmadığını, patlayıcı düzenek taşıdığını, olayın niteliğini anlamak için soruşturma yürüttüklerini" belirtti.

        Emniyet Müdürü, bir kamyonun yanında patlamayla hayatını kaybeden ve "bomba düzeneğini taşıdığı" düşünülen 50 yaşlarındaki kişinin kimliğinin soruşturmayı aydınlatacağını değerlendirdiklerini ifade etti.

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        İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, olayda saldırı girişimi ihtimalini değerlendirmek üzere İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in soruşturmaya katıldığı kaydedildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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