Oğuzhan Genç yazdı: Hücum tamam, sıra savunmada

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Önce Süper Kupa'daki Galatasaray zaferi, ardından Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor deplasmanındaki galibiyetin ardından Beşiktaş için eve dönüş zamanıydı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda üst üste alınan 2 kupayla taraftarını selamlayan Beşiktaş, kapalı gişe tribünler önünde maça ise şok bir golle başladı.

25. saniyede Samudio, Antalya'yı öne geçirse de tribünlerin günlerdir süren özleminin getirdiği coşku öyle hemen bitecek gibi değildi. 13. dakikada da Rashica'nın pasında Immobile tam bir golcü vuruşuyla parti yeniden başlıyor dedi. 10 dakika sonra ise Semih'in soldan getirip "Al da at" dediği pasla İtalyan yıldız takımını öne geçirdi.

REKLAM İkinci yarıda da Paulista haricinde aksayan savunma yine Samudio'ya engel olamadı. Ancak Beşiktaş yine hızlı yanıt verdi. 5 dakika sonra Rashica'nın asistinde Kartal'ın maestrosu Rafa Silva sahnedeydi. 63'te yine Rafa'yı durdurabilmek için yapılan gaddarca faule VAR sayesinde de olsa kırmızı çıkabildi. Son sözü ise Rafa'nın yerine bu sezon ilk kez oyuna giren Ernest Muci 90+5'te söyledi.

Beşiktaş'ta hücum kusursuz çalıştı. Immobile 2 gol, Rafa 1 gol, Rashica 2 asist, Semih 1 asist... Sonradan giren yeni transfer Ndour da yine sonradan giren Muci'nin golünü hazırladı. Ancak savunma için tam olarak aynısı söylenemez. Özellikle Colley'in aksadığı anlar dikkat çekti. Beşiktaş ön tarafındaki kaliteyi yukarı çekti, uzun maraton için artık sıra savunmada.