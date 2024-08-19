Yanmış otomobildeki cansız beden olayında bir kişi tutuklandı
Adana'nın Kozan ilçesinde yanmış haldeki otomobilin içinde bulunan cansız erkek bedeni olayıyla ilgili sürdürülen soruşturmada gözaltına alınan M.G., tutuklandı
Olay geçen cumartesi meydana geldi.
Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Gazi Mahallesi'nde tamamen yanmış bir otomobili görenler, durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine sevk edilen jandarma ekibi, direksiyon başında yanmış cansız erkek bedeniyle karşılaştı.
Tanınmayacak halde olan cansız beden, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Öte yandan soruşturmayı derinleştiren jandarma, yanan otomobilin kiralık olduğunu belirledi. Soruşturma kapsamında M.G. ve İ.G. isimli kişiler gözaltına alındı.
İki şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye çıkarıldı. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden M.G. tutuklanırken, İ.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DNA TESTİ BEKLENİYOR
Cansız bedenin Sait N.'ye (28) ait olabileceği ihtimaline karşı yakınları, DNA örneği verdi. Cansız bedenin kesin ölüm nedeni ve kimliği, Adli Tıp Kurumu'nun incelemesinin ardından kesinlik kazanacak.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.