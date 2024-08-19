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        Haberler Gündem Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 kardeş öldü, 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 kardeş öldü, 3 kişi yaralandı

        Nevşehir'de otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada 2 kardeş öldü, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 01:07 Güncelleme: 19.08.2024 - 01:31
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        Otomobil TIR'a çarptı: 2 kardeş öldü, 3 kişi yaralandı
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        Kaza, saat 22.00 sıralarında Emek Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı itfaiye kavşağında meydana geldi.

        Arda Çölyen idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sürücüsü henüz öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı.

        Kazada sürücü Çölyen ile yanında yolcu olarak bulunan kardeşi Ayberk Çölyen öldü, 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada yaşamlarını yitiren iki kardeş ise otopsileri yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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