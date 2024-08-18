Beşiktaş: 4 - Antalyaspor: 2 | MAÇ SONUCU

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 4-2 kazandı.

Siyah-Beyazlılarda goller 13 ile 23. dakikalarda Ciro Immobile, 56. dakikada Rafa Silva ve 90+5. dakika Muçi'den gelirken Antalyaspor'un gollerini ise 1 ve 51. dakikalarda Samudio kaydetti.

Antalyaspor, Beşiktaş deplasmanında çok erken bir gol buldu.

Süper Lig'de Beşiktaş bir sonraki haftayı BAY geçecek. Antalyaspor ise evinde Hatayspor'u ağırlayacak.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başladı ve puanını 6'ya yükseltti. Antalyaspor ise 1 puanda kaldı.

Antalyaspor, bu golle Beşiktaş karşısında öne geçti. Bu gol aynı zamanda Antalyaspor'un Süper Lig tarihinde Beşiktaş'a attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti.

Hakem Mehmet Türkmen, Beşiktaş'ın kaydettiği bu golü geçersiz saydı. Türkmen, topu Emirhan'a indiren Omar Colley'in rakibine faul yaptığını işaret ederek topu Antalyaspor'a verdi.

Yıldız golcü, Antalyaspor ile oynanan maçın 13. dakikasında rakip fileleri havalandırarak ligdeki ilk golünü attı. Immobile 23. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımını öne geçiren golü kaydetti.

Siyah-beyazlı ekipte kaptanlar Necip Uysal ile Mert Günok, kupaları çıkış tünelinin önünde hazırlanan platforma bıraktı. Tüm futbolcular, iki kupanın önünde basın mensuplarına poz verdi.

Hakem Mehmet Türkmen, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi. Hakem Türkmen, pozisyonu izledikten sonra sarı kartı iptal etti ve Güray'a kırmızı kart gösterdi.

Antalyaspor, Beşiktaş ile oynadığı maçta 63. dakikada 10 kişi kaldı. Bu dakikada Güray Vural, Rafa Silva'ya faul yaptı ve sarı kart gördü.

Beşiktaş, karşılaşma öncesinde ısınmaya da vefatının 10. yılı nedeniyle "Onursal Başkanımız Süleyman Seba'yı rahmetle anıyoruz..." yazılı pankartla çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın 23. saniyesinde Antalyaspor öne geçti. Immobile'nin pasında Gedson Fernandes'e çarpan meşin yuvarlak, Van de Streek'in önünde kaldı. Bu oyuncu pasını sol kanatta bulunan Larsson'a verdi. Larsson'un tek pasında topu kontrol eden Samudio'nun ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

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13. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Rafa Silva'nın şık pasında savunmanın arkasına hareketlenen Ciro Immobile, ceza sahası sağ çaprazından bekletmeden şutunu çıkardı. Meşin yuvarlak yakın direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-1.

23. dakikada siyah-beyazlı ekipte İtalyan santrfor Immobile bir kez daha sahneye çıktı ve ikinci golünü kaydetti. Kaleci Mert Günok'un uzun pasında Immobile'nin kafayla indirdiği topu Semih Kılıçsoy kontrol etti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Semih, Veysel Sarı'dan sıyrıldıktan sonra altıpasın içinde son çizgiye yakın bir noktadan meşin yuvarlağı İtalyan oyuncuya çıkardı. Immobile, yakın mesafeden yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi: 2-1.

29. dakikada Rafa Silva'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topu kontrol eden Rashica'nın şutunda, kaleci Piric meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada Beşiktaş üçüncü gole çok yaklaştı. Al-Musrati'nin ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Rafa Silva, ceza sahası dışında kaleci Piric'ten sıyrıldı. Portekizli oyuncunun, ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşta kale çizgisi yakınında Kelven, müdahale ettiği topun ağlara gitmesine izin vermedi. Pozisyonun devamında Semih Kılıçsoy, altıpasın solundan şutunu çıkardı, meşin yuvarlak Veysel Sarı'dan döndü.

Beşiktaş, ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi.

(İkinci yarı az sonra...)