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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş: 4 - Antalyaspor: 2 | MAÇ SONUCU - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş: 4 - Antalyaspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Siyah-Beyazlılarda goller 13 ile 23. dakikalarda Ciro Immobile, 56. dakikada Rafa Silva ve 90+5. dakika Muçi'den gelirken Antalyaspor'un gollerini ise 1 ve 51. dakikalarda Samudio kaydetti. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 6'ya yükseltti ve lige kayıpsız devam etti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.08.2024 - 20:43 Güncelleme: 18.08.2024 - 23:44
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 4-2 kazandı.

        Siyah-Beyazlılarda goller 13 ile 23. dakikalarda Ciro Immobile, 56. dakikada Rafa Silva ve 90+5. dakika Muçi'den gelirken Antalyaspor'un gollerini ise 1 ve 51. dakikalarda Samudio kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başladı ve puanını 6'ya yükseltti. Antalyaspor ise 1 puanda kaldı.

        Süper Lig'de Beşiktaş bir sonraki haftayı BAY geçecek. Antalyaspor ise evinde Hatayspor'u ağırlayacak.

        ANTALYASPOR'DAN 23. SANİYEDE GOL

        Antalyaspor, Beşiktaş deplasmanında çok erken bir gol buldu.

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        Akdeniz temsilcisinde henüz 23. saniyede rakip ceza sahasında topla buluşan Braian Samudio, fileleri havalandırdı.

        Antalyaspor, bu golle Beşiktaş karşısında öne geçti. Bu gol aynı zamanda Antalyaspor'un Süper Lig tarihinde Beşiktaş'a attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti.

        IMMOBILE MAÇA HIZLI BAŞLADI

        Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile, ligde de golünü atmayı başardı.

        Yıldız golcü, Antalyaspor ile oynanan maçın 13. dakikasında rakip fileleri havalandırarak ligdeki ilk golünü attı. Immobile 23. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımını öne geçiren golü kaydetti.

        Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 3 maçta 4. golünü kaydetmeyi başardı.

        BEŞİKTAŞ ATTI, FAULE TAKILDI

        Beşiktaş, Antalyaspor mücadelesinde Emirhan Topçu'nun golüyle 30. dakikada 3-1 öne geçti.

        Hakem Mehmet Türkmen, Beşiktaş'ın kaydettiği bu golü geçersiz saydı. Türkmen, topu Emirhan'a indiren Omar Colley'in rakibine faul yaptığını işaret ederek topu Antalyaspor'a verdi.

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        ANTALYASPOR 10 KİŞİ KALDI

        Antalyaspor, Beşiktaş ile oynadığı maçta 63. dakikada 10 kişi kaldı. Bu dakikada Güray Vural, Rafa Silva'ya faul yaptı ve sarı kart gördü.

        Hakem Mehmet Türkmen, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi. Hakem Türkmen, pozisyonu izledikten sonra sarı kartı iptal etti ve Güray'a kırmızı kart gösterdi.

        TÜRKİYE KUPASI VE SÜPER KUPA TARAFTARLARLA BULUŞTU

        Beşiktaş'ın müzesine götürdüğü Ziraat Türkiye Kupası ile Turkcell Süper Kupa, müsabaka öncesinde Tüpraş Stadı'na getirildi.

        Siyah-beyazlı ekipte kaptanlar Necip Uysal ile Mert Günok, kupaları çıkış tünelinin önünde hazırlanan platforma bıraktı. Tüm futbolcular, iki kupanın önünde basın mensuplarına poz verdi.

        Beşiktaş, karşılaşma öncesinde ısınmaya da vefatının 10. yılı nedeniyle "Onursal Başkanımız Süleyman Seba'yı rahmetle anıyoruz..." yazılı pankartla çıktı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        Maçın 23. saniyesinde Antalyaspor öne geçti. Immobile'nin pasında Gedson Fernandes'e çarpan meşin yuvarlak, Van de Streek'in önünde kaldı. Bu oyuncu pasını sol kanatta bulunan Larsson'a verdi. Larsson'un tek pasında topu kontrol eden Samudio'nun ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

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        13. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Rafa Silva'nın şık pasında savunmanın arkasına hareketlenen Ciro Immobile, ceza sahası sağ çaprazından bekletmeden şutunu çıkardı. Meşin yuvarlak yakın direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-1.

        23. dakikada siyah-beyazlı ekipte İtalyan santrfor Immobile bir kez daha sahneye çıktı ve ikinci golünü kaydetti. Kaleci Mert Günok'un uzun pasında Immobile'nin kafayla indirdiği topu Semih Kılıçsoy kontrol etti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Semih, Veysel Sarı'dan sıyrıldıktan sonra altıpasın içinde son çizgiye yakın bir noktadan meşin yuvarlağı İtalyan oyuncuya çıkardı. Immobile, yakın mesafeden yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi: 2-1.

        29. dakikada Rafa Silva'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topu kontrol eden Rashica'nın şutunda, kaleci Piric meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        40. dakikada Beşiktaş üçüncü gole çok yaklaştı. Al-Musrati'nin ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Rafa Silva, ceza sahası dışında kaleci Piric'ten sıyrıldı. Portekizli oyuncunun, ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşta kale çizgisi yakınında Kelven, müdahale ettiği topun ağlara gitmesine izin vermedi. Pozisyonun devamında Semih Kılıçsoy, altıpasın solundan şutunu çıkardı, meşin yuvarlak Veysel Sarı'dan döndü.

        Beşiktaş, ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi.

        (İkinci yarı az sonra...)

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