Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi? Magnezyum takviyesi ile ilgili bilinmesi gerekenler

Vücudumuzun sağlıklı bir şekilde faaliyetlerini yürütebilmesi için vitaminlerinin ve minerallerinin eksiksiz olması gerekir. Vitamin ve mineral eksiklikleri vücudun işleyişini sekteye uğratır, gündelik hayatta sağlık sorunları yaşanmasına neden olur. Böyle durumlarda vitamin ve minerallerden hangisi eksikse onun takviyesini kullanılmalıdır.