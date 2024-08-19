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        Haberler Sağlık Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi? Magnezyum takviyesi ile ilgili bilinmesi gerekenler | Sağlık Haberleri

        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi? Magnezyum takviyesi ile ilgili bilinmesi gerekenler

        Kalp ritminizde düzensizlikler, kaslarınızda nedenini bir şekilde açıklayamadığınız bir ağrı ya da engelleyemediğiniz migren ataklarınız varsa belki de sadece magnezyumunuz eksiktir. Magnezyum eksik olduğunda vücudumuzda pek çok sorun ortaya çıkar. Peki ama hangi sorun için hangi magnezyumu kullanmak gerekir? Gelin bakalım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 09:00 Güncelleme: 19.08.2024 - 09:00
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        • 1

          Vücudumuzun sağlıklı bir şekilde faaliyetlerini yürütebilmesi için vitaminlerinin ve minerallerinin eksiksiz olması gerekir. Vitamin ve mineral eksiklikleri vücudun işleyişini sekteye uğratır, gündelik hayatta sağlık sorunları yaşanmasına neden olur. Böyle durumlarda vitamin ve minerallerden hangisi eksikse onun takviyesini kullanılmalıdır.

        • 2

          Magnezyum, vücutta 300'den fazla metabolik faaliyette görevlidir. Öyle ki vücudunuzdaki magnezyumun %60'ı kemiklerde, %39'u yumuşak dokularda ve sadece %1'i kan yer almaktadır.

        • 3

          Magnezyum eksikliği sık sık gözardı edildiği için hastalar çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkınc abu mineralin eksikliğinden haberdar olur. Gelin magnezyum eksikliği ve takviyeleriyle ilgili merak edilenlere beraber bakalım.

        • 4

          Magnezyum eksikliğinden şüpheleniyorsanız bir doktora görünmeli ve magnezyum için bir test yapılmasını istemelisiniz. Danıştığınız hekim belirtilerinize ve test sonuçlarınıza göre magezyum eksikliğinizin olup olmadığına karar verecektir.

        • 5

          Magnezyum eksiklikliğinin neden olabileceği sağlık sorunları

          Magnezyum eksikliği tedavi edilmediğinde kişiyi kemik erimesi, tip 2 diyabet, hipoglisemi, astım krizleri, depresyon, kalp hastalıkları, solunum hastalıkları, migren ve kas ağrısına müsait hale getirir. Bunların hepsi sağlık için önemli rahatsızlıklardır.

        • 6

          Günlük kaç mg magnezyuma ihtiyaç duyulur?

          Magnezyum vücutta en çok bulunan 4. mineraldir. Sağlıklı olduğu kabul edilen heresin günlük 375 mg magnezyum alması gerekir. Magnezyum eksikliği durumunun hekiminiz bu dozun artmasını da isteyebilir.

        • 7

          Magnezyum eksikliği neden olur?

          Yeterince iyi beslenmemek, gastrit ya da reflü gibi mide hastalıklarına sahip olmak, çok fazla alkol tüketmek, şeker hastalığı, gebelik ya da doğum sonrası emzirme süreci, yoğun antibiyotik kullanımı ve yaşlılık magnezyum eksikliğinin temel nedenleri arasında kabul edilir.

        • 8

          Magnezyum açısından zengin besinler neler?

          Magnezyum eksikliği ile mücadele etmek isteyenler kabak çekirdeği, chia tohumu, yeşil yapraklı sebzeler, fındık, badem ve kaju gibi doğal yağlardan zengin besinler, bitter çikolata, muz ve avokado gibi besinleri daha çok tüketmeyi deneyebilir ancak bazı eksikliklerde beslenmenin dışında takviye de almak gerekir.

        • 9

          Magnezyum takviyesinde neye dikkat etmek gerekir?

          Magnezyum takviyesi kesinlikle bir hekim gözetiminde alınmalıdır çünkü her sorunun tedavisinde kullanılacak magnezyum türü farklı olabilir. Magnezyum vücudumuzda birkaç farklı türde bulunur hepsinin de görevi farklıdır.

        • 10

          Magnezyum Malat: Genelde migren nedeniyle meydana gelen baş ağrısı probleminde, kan şekerini denegelemek ve kas ağrılarını durdurmak için kullanılan magnezyum türüdür. Yoğun spor yapan insanların ya da profesyonel sporcuların kullandığı magnezyum türü olarak da bilinir.

        • 11

          Magnezyum Sitrat: Tıpkı malat türündeki gibi kan şekerini dengelemek ve kan basıncı düzensizliğinin nedne olabileceği kalp sorunlarını iyileştirmek için kullanılır. Vücudun günlük ihtiyacı içinde kullandığı sitrat türü aynı zamanda protien üretimine yardım eder ve sindirime, kabızlığı fayda sağlar.

        • 12

          Magnezyum Glisinat: Özellikle kadınların adet döneminde duydukları sancıyı hafifletmede işe yarar. Ayrıca yine kas ağrılarına ve uyku problemlerine iyi gelir.

        • 13

          Magnezyum N-Asetil taurinat: Beyin sağlığı, migren ataklarının yatıştırılması konusunda şe yarar.

        • 14
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