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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fatih Özkan Ali Koç'a saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fatih Özkan Ali Koç'a saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!

        Türk futbolu 2024-2025 sezonuna da kaosla başladı! Göztepe iele Fenerbahçe arasında oynanan maçta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, saha içinde saldırıya uğradı. Ali Koç'u arkadan iterek düşüren saldırganın Göztepe yöneticisi Fatih Özkan olduğu öğrenildi. Ali Koç yaşanan olay sonrası kendisine saldıran Özkan ve olayda ihmali bulunan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılıktaki sorgusu sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, ev hapsiyle cezalandırıldı. İşte olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçında ve sonrasında yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 10:18 Güncelleme: 19.08.2024 - 10:18
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        • 1

          Göztepe - Fenerbahçe maçının devre arasında deplasman tribününün önüne gidip, taraftarları ile görüştükten sonra protokol tribünündeki yerine dönerken sahanın içinde arkadan itilerek düşürülen Ali Koç'a yapılan saldırı futbol gündemine bomba gibi düştü.

        • 2

          Olay sonrası en çok merak edilen konu, boynunda akreditasyon kartı bulunan saldırgan Fatih Özkan'ın o kartı hangi sıfatla taktığı ve saldırı sonrasında neler yaşandığı idi. Saldırının hemen ardından polisler tarafından yaka paça olay yerinden uzaklaştırılan Özkan hakkında alınan ilk bilgiler 'gözaltına alındı' şeklindeydi.

        • 3

          FENERBAHÇE: MAÇIN KALANINI TRİBÜNDEN TAKİP ETMEYE DEVAM ETTİ!

          Ancak Fenerbahçe Kulübü, Özkan'ın gözaltına alınmadığını, maçın geri kalanını izlemeye devam ettiğini öne sürdü. Kulüpten yapılan açıklamada, "Saldırının ardından, yetkililerce ilgili kişinin spor şubede ifade vermek üzere alındığı belirtilmişse de şahsın maçın geri kalanını akreditasyon kartıyla takip etmeye devam ettiği, hakkında hiçbir işlem yapılmadığı öğrenilmiş, elini kolunu sallayarak ve kıyafetini değiştirmiş halde stadyumdan ayrıldığı da bir gazetecinin dikkati sayesinde kamuoyunun gözleri önüne serilmiştir" bilgisi verildi.

        • 4

          Açıklama, şöyle devam etti:

          "Göztepe akreditasyon kartlı bu şahsın ayrıcalığı kimden ve nereden gelmektedir? Başkanımız Ali Koç tarafından futbol teröristi bu şahıs başta olmak üzere ihmali olan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."

        • 5

          EV HAPSİYLE CEZALANDIRILDI

          Başkan Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunurken, bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Koç'u saha kenarında yürüdüğü sırada iterek düşüren Fatih Özkan'ı gözaltına aldı.

        • 6

          Şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusu sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, ev hapsiyle cezalandırıldı.

        • 7

          SKANDAL SAVUNMA: YERLER ISLAKTI, HIZIMI AYARLAYAMADIM

          Fatih Özkan'ın polisteki ifadesinde, "Ali Koç'u saha dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım. İstemeden, sert ittim. Yaralama kastım yoktu" dediği belirtildi.

        • 8

          SALDIRININ ARDINDAN KİM NE DEDİ?

          GÖZTEPE KULÜBÜ'NDEN TEPKİ

          Göztepe Kulübü, olaylar için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u suçladı:

          "Stadımızda, yalnızca akredite kişilerin girebileceği alanlara, maç devam ederken ve taraftarlarımızı provoke edecek şekilde izinsiz giriş yapılması asla kabul edilemez. Bu eylemin, herhangi bir kulübün stadında gerçekleşmesinin doğuracağı olası sonuç- ları kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

        • 9

          TFF AÇIKLAMASINDA KOÇ'A 'GEÇMİŞ OLSUN' VE ELEŞTİRİ BİR ARADA

          TFF, Göztepe - Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklamasında, isim vermeden Ali Koç'a hem 'geçmiş olsun' denildi hem de eleştiride bulunuldu:

          "Misafir kulüp başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girip müdahale etmesini doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz. Bununla birlikte; misafir kulüp başkanına münferiden yapılan fiziki müdahaleyi çirkin buluyor ve hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Fenerbahçe Başkanı'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

        • 10

          GALATASARAY'DAN 'TESADÜF DEĞİL' MESAJI

          Galatasaray Kulübü, olayla ilgili açıklamasında, isim vermeden Ali Koç'u eleştirdi:

          "İki kulübümüze geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Geçen sezon hakemleri taraftarının önüne atarak gördüğünüz yerde ifşa edin' çağrısı yapanların, Trabzonspor'un stadında provokasyon gayretinde olanların ve maçımızdan sonra boş stadımızda kanunsuzca, Stat İşletme Direktörümüzü öldüresiye darp edenlerin, dün (önceki gün) yaşanan olayların da içinde olması tesadüf değildir."

        • 11

          ACUN ILICALI: YENİ BİR OPERASYON

          Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Göztepe maçında yaşanan olayların üzerlerine yıkılmaya çalıştığını öne sürdü. Ilıcalı, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada, başkan Ali Koç'un taraftarların sıkıntı yaşaması üzerine acil şekilde o bölgeye gitmek durumunda kaldığını belirterek "Bize kurulan tuzak var. Ali Koç yüzünden oldu deniyor. Geçelim bunları" dedi ve şöyle devam etti:

        • 12

          "Orada Biber gazı kullanıldı. Birçok olay oldu. Başkan en fazla yol hatası yapmış. Stadı bilmiyor, içeriden nasıl gidilir bilmiyor. Ben de gitseydim, o şekilde oradan geçerdim. Stadın dışına adımımı atmam. Ne olacağı belli mi? Başkan zaten tribünlerle muhatap olmadı. O dönerken maç başladı. Kural ihlali olabilir, o acil durumda kural ihlalini takacak durumda değil. Ali Koç'un yaptığı bir başkana yakışan harekettir. Taraftarı mağdur durumda.

        • 13

          Protokolde kendilerinin de sürekli küfür ve hakarete uğradığını belirten Ilıcalı, "Başka bir ülkede gibiydik. Bizim suçlu gösterilmemizi, yeni bir operasyon olarak değerlendiriyoruz. Neden biz hedefiz?" Büyüklüğü müz yüzünden" diye konuştu.

        • 14

          BURAK KIZILHAN OLAYLARI ANLATTI: ORANTISIZ GÜÇ KULLANILDI

          Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, cumartesi gecesi yaşananlar hakkında Habertürk TV'ye açıklamalarda bulundu:

        • 15

          "Fenerbahçe formasının yakılmasıyla güne başladık ondan sonra ilave bir video yayınlandı, o videoda bir arkadaşımızın Fenerbahçe forması çıkartıldı üzerinden forması gasp edildi. Orada emniyet mensupları da vardı. Devletimize boynumuz kıldan ince. Fenerbahçe taraftarına orantısız güç uygulanmıştır ve biber gazı sıkılmıştır. Bir taraftarımızın meydanda forması üzerinden çıkarıldı. Ne bu! Gasp değil mi! Ne yapıyor orada emniyet güçleri. Bizim canımızı çok sıkan maç öncesi yaşananlar oldu. Akıl almaz görüntüler vardır. Biber gazı ile taraftarımıza orantısız güç uygulanmıştır. Biber gazı ne demek! Ne oluyor? Bunun manası nedir?"

        • 16

          "Arkadan kahpece yapılan bir saldırı sonrası başkanımızla birlikte protokole çıkıp maçın kalanı seyrettik. Bundan sonrası gerçekten akıl almaz. O şahıs hakkında normalde hemen işlem yapılması lazım. Çünkü bizim stadımızda böyle yapılıyor bu! Sen arkadan kahpece Fenerbahçe Başkanına saldıracaksın ama senin hakkında hiçbir şey yapılmayacak. Spor şubeyle de görüştük. Bize şahıs hakkında işlem yapıldığını söyledi. Gözümüzün içine baka baka bunu söyledi. Devlete karşı boynumuz kıldan ince. Orada spor şube müdürünün söylediklerine güvendik ama sonra o şahsın serbest bırakıldığını gördük."

        • 17

          KASIMPAŞA: KİMSE 'BANA NE' DİYEMEZ!

          Kasımpaşa Spor Kulübü'nden de Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşananlara dair açıklama geldi:

          "Göztepe'nin değerli yöneticilerinin ve gerçek taraftarlarının da asla kabul edemeyeceği bu olay karşısında hiç kimse "bana ne" diyemez. Kasımpaşa Spor Kulübü olarak, Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç’a yönelik saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

        • 18
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