Fatih Özkan Ali Koç'a saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!

"Fenerbahçe formasının yakılmasıyla güne başladık ondan sonra ilave bir video yayınlandı, o videoda bir arkadaşımızın Fenerbahçe forması çıkartıldı üzerinden forması gasp edildi. Orada emniyet mensupları da vardı. Devletimize boynumuz kıldan ince. Fenerbahçe taraftarına orantısız güç uygulanmıştır ve biber gazı sıkılmıştır. Bir taraftarımızın meydanda forması üzerinden çıkarıldı. Ne bu! Gasp değil mi! Ne yapıyor orada emniyet güçleri. Bizim canımızı çok sıkan maç öncesi yaşananlar oldu. Akıl almaz görüntüler vardır. Biber gazı ile taraftarımıza orantısız güç uygulanmıştır. Biber gazı ne demek! Ne oluyor? Bunun manası nedir?"