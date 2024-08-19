Wanda Nara eski eşi Maxi Lopez ile bir arada
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, şarkıcı Catriel Guerreiro ile sahnede öpüşmesinin ardından bu sefer de eski eşi emekli futbolcu Maxi Lopez ile bir araya geldi
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Wanda Nara, iki çocuğunun babası Mauro Icardi ile bir ayrıl bir barış ilişki yaşayan ve geçtiğimiz haftalarda bir kez daha ayrılık haberi ile gündeme gelmişti. Arjantin basınında yer alan haberlere göre, çiftin boşanacakları iddia edilmişti.
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DUDAK DUDAĞA GÖRÜNTÜLENDİ
Mauro Icardi ile bir süredir ayrı yaşayan Wanda Nara, adı son dönemde şarkıcı Catriel Guerreiro ile anılıyordu. Arjantin'in Buenos Aires şehrindeki Movistar Arena'da sahne alan Nara, performans sırasında Guerreiro ile öpüşmüştü.
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TERS KÖŞE
Wanda Nara, o anları da sosyal medya hesabından yayımlamıştı. Fakat, Nara, son hamlesiyle adeta ters köşe yaptı.
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ESKİ EŞLER BİR ARADA
Wanda Nara, eski eşi emekli futbolcu Maxi Lopez ile bir araya geldi. 2008 - 2013 yılları arasında evli kalan ikili, Arjantin'deki bir bir spor kompleksinde buluştu. Nara, eski eşi ile fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı. Nara'nın yanında Mauro Icardi ile evliliğinden dünyaya gelen kızının da olduğu görüldü.
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Mauro Icardi, yüzüğünü çıkarmayarak Wanda Nara ile tekrar bir araya geleceğiyle ilgili umudunu korusa da boşanma aşamasında olduğu eşinden net mesaj aldı.
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3 ÇOCUKLARI VAR
Öte yandan Wanda Nara ile Maxi Lopez'in; Valentino, Constantino ve Benedicto adında üç çocuğu bulunuyor.
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2 ÇOCUKLARI VAR
Wanda Nara, Maxi Lopez'den ayrıldıktan sonra Mauro Icardi ile yeni bir aşka yelken açmış ve ikili, 2014'te nikâh masasına oturmuştu. Şu sıralar ayrılık aşamasında olan Nara ile Icardi'nin ise Francesca ve Isabella adında iki kızı bulunuyor.
Fotoğraflar: Instagram, Shutterstock