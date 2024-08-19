Yangının hala devam ettiğini aktaran Ergün, "Daha kontrol altına alındı diyemeyiz. Ama dünle kıyasladığımızda çok çok daha iyi durumdayız, daha sönümlendi. Şu anda neredeyse belli bir bölgede bir alana biraz daha sıkıştırıldı. Tüm ekiplerimizle birlikte burada sahadayız. Şu an 70 araç ve 242 personelle burada yaklaşık 40 saattir durmadan görev icra ediyoruz. El birliğiyle inşallah hep birlikte üstesinden geleceğiz. Bizim için şu an riskli herhangi bir bina, köy ya da mezra yok. Onları da takip ediyoruz. İnşallah en kısa sürede kontrol altına alındı müjdesini de paylaşırız." dedi.