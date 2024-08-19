Ali Koç'a yapılan saldırı Avrupa basınında!
Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta yaşanan olaylar Avrupa basınında da geniş yer buldu. Gazeteler ve internet siteleri Ali Koç'a saha içinde yapılan saldırıyı sayfalarına taşırken, "Türkiye'de bir utanç daha! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a şişe yağmuru" ifadeleri kullanıldı.
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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe arasında İzmir'de oynanan maçta çıkan olaylar, Avrupa basınında da gündem oldu.
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Gazeteler ve internet siteleri, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yapılan saldırıya sayfalarında geniş yer verdi. İşte o yorumlardan bazıları:
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· Daily Mail: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan kaos ortamında sahaya giren bir kişi tarafından saldırıya uğradı ve şişe atan taraftarların hedefi oldu. Bu, Türk futbolunda yeni bir şiddet döneminin başlangıcı.
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· AS: Türkiye’de skandal: Fenerbahçe Başkanı’na şişe yağmuru. Türk futbolu ciddi bir güvenlik kriziyle boğuşuyor.
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· Mundo Deportivo: Türkiye’de bir utanç daha: Fenerbahçe Başkanı’na şişe yağmuru!
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· Record: Türkiye’de kafa karıştırıcı görüntüler: Fenerbahçe başkanı saldırıya uğradı.
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· Bild: Oyunun ortasında Fenerbahçe Başkanı’na saldırıldı.
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· Corriere dello Sport: Göztepe-Fenerbahçe maçında görülmemiş manzaralar. Başkana ve polislere saldırı yapıldı.
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NE OLMUŞTU?
17 Ağustos Cumartesi akşamı İzmir'de oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçının ikinci yarısı başladıktan birkaç dakika sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, deplasman tribününe alınmayan Fenerbahçeli taraftarlar için deplasman tribününe gidip taraftara destek oldu. Koç'un deplasman tribününe gitmesiyle Göztepeli taraftarlar su şişeleri attı.
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Ali Koç ve ekibi daha sonra polisler eşliğinde soyunma odasına giderken saha içinde ismi Fatih Özkan olduğu öğrenilen bir kişi tarafından itildi ve Koç yere düştü. Bu sürede oyun kısa süreli durdu. Güvenlik sağlanınca oyun kaldığı yerden devam etti.
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SALDIRGANA EV HAPSİ
Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren zanlıya ev hapsi verildi.
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Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.
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Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri, Koç'u saha kenarında yürüdüğü sırada iterek düşüren Fatih Özkan'ı gözaltına aldı.
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Şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusu sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, ev hapsiyle cezalandırıldı.
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FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Fenerbahçe Kulübü, Göztepe maçında yaşanan olaylarla ilgili resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:
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"Futbol Takımımızın ligin 2. haftasında Göztepe ile oynadığı müsabakanın devre arasında; hala stada alınmayan ve biber gazına maruz kalan taraftarlarımızın yaşadığı mağduriyetin çözümü için yöneticilerimiz dışarıda yetkililerle görüşmekteyken, Başkanımız Ali Y. Koç ve Genel Sekreterimiz Burak Kızılhan da taraftarlarımızın olduğu tribüne gitmiş ve yetkililerle görüşmüştür. Devamında, taraftarımızın içeri girmesi ve olayların yatışmasıyla Başkanımız ve Genel Sekreterimiz yerlerine gitmekteyken, hiçbir sebep olmaksızın Göztepe akreditasyon kartına sahip bir futbol teröristi tarafından başkanımıza arkadan fiili saldırıda bulunulmuştur.
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Yaşanan menfur saldırının ardından, yetkililerce ilgili kişinin spor şubede ifade vermek üzere alındığı belirtilmişse de şahsın maçın geri kalanını akreditasyon kartıyla takip etmeye devam ettiği, hakkında hiçbir işlem yapılmadığı öğrenilmiş, elini kolunu sallayarak ve kıyafetini değiştirmiş halde stadyumdan ayrıldığı da bir gazetecinin dikkati sayesinde kamuoyunun gözleri önüne serilmiştir. Ülkemizde yıllardır uygulanmakta olan 6222 sayılı yasa gereği en ufak taşkınlıklarda ilgililer hakkında derhal işlem yapıldığı ve tedbir uygulandığı herkesin malumuyken, Göztepe akreditasyon kartlı bu şahsın ayrıcalığı kimden ve nereden gelmektedir?
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Milyonların gözü önünde suç işlemekten çekinmeyen ve hakkında hiç bir işlem yapılmamış halde elini kolunu sallayarak stattan ayrılan bu şahsa bu cesareti kimler vermektedir? Başkanımız Ali Y. Koç tarafından futbol teröristi bu şahıs başta olmak üzere ihmali olan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup, süreç hassasiyetle takip edilecektir. Ayrıca ilgili maçın öncesi, sırası ve sonrasında taraftarımıza yaşatılanlara dair de gereken tüm adımları atacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Kamuoyuna duyurulur."
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