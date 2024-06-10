İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi mayısta 52,8'e yükseldi

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Mayıs 2024 sonuçları açıklandı.

Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Nisanda 52,3 olan İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, mayısta 52,8'e yükseldi.

Endeks, ihracat pazarlarında talep koşullarının aylık bazda belirgin bir şekilde güçlendiğine işaret ederken, iyileşme üst üste 4. ay hızlanarak Nisan 2023'ten bu yana en yüksek oranda gerçekleşti.

Türkiye'nin imalat sanayi ihracatındaki yüzde 8'e yakın payıyla en büyük dış pazar konumunda bulunan Almanya'nın ekonomik aktivitesi, mayısta son bir yıldır ilk kez büyüme kaydetti. İtalya, İspanya ve Hollanda gibi diğer önemli Euro Bölgesi ekonomilerinde de üretim genişleme eğilimini sürdürdü.

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En büyük 10 ihracat pazarı içerisinde iktisadi faaliyetin azaldığı tek ülke Fransa olurken, bu ülkede üretimin düşüş trendi 12 aya ulaştı. Euro Bölgesi haricindeki Avrupa ülkelerine bakıldığında, Birleşik Krallık, Rusya ve Romanya'da ekonomik aktivite artış kaydetti, Polonya ve Çekya gibi bazı Orta Avrupa ülkelerinde zayıflık belirtileri devam etti.