Dün ameliyat edilmişti

Özdemir'in kötü muamelede bulunup bu görüntülerini sosyal medyada paylaşması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınan papağan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alındı.



TEDAVİYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Veteriner hekimlerin yaptığı muayenede sol bacağının diz ekleminde çıkık ve başında yumuşak doku zedelenmesi, kanat ve vücudunun çeşitli yerlerinde ödemler olan papağan uygulanan tedavilere rağmen kurtarılamadı.

Katıldığı televizyon programındaki yemek yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir'in sosyal medya hesabında evindeki papağana yaptığı kötü muamelenin görüntüleri infial yaratmıştı



DÜN AMELİYATA ALINMIŞTI

Kanat ve ayağında kırıklar bulunduğu belirlenen papağan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'ne götürüldü. Sol bacağının diz ekleminde çıkık ve başında yumuşak doku zedelenmesi tespit edilen aynı zamanda aşırı stres altında olduğu belirlenen papağan dün ameliyat edildi.

BAŞI VE GÖZLERİNİN ÜZERİNDE MORLUKLAR VARDI

Ameliyatı yapan Yabani Hayvan Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Özsoy, şiddet gören papağının baş ve gözlerinin üzerinde darbeye bağlı kızarıklık ve morluklar bulunduğunu bunların devam ettiğini söyledi.

KURTARILAMADI

Ameliyatın ardından gözlem altında tutulan papağan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.