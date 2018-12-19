Murat Özdemir'in işkence ettiği papağanın türü hakkında bilinenler: 'Kuşların Einstein'ı'

19 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Yemekteyiz ve MasterChef yarışmalarında yer alan Murat Özdemir'in dün sosyal medyada paylaştığı videoda bir gri papağana yaptığı işkence büyük tepki çekmiş, Özdemir gözaltına alınmasının ardından da Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.
Murat Özdemir'in işkencesine maruz kalan papağan, dünyanın en zeki kuş türlerinden birisi olarak bilinen Afrika Gri Papağanı.
Avusturya'da yapılan bir araştırma, ileri zekası nedeniyle "Kuşların Einstein'ı" olarak da adlandırılan gri papağanlarının üç yaşındaki bir çocuğun muhakeme yeteneğine sahip olduğunu ortaya koymuştu.
Viyana Üniversitesi'ndeki araştırma, altı gri papağanla yapılmış ve biri boş, diğeri cevizle dolu iki teneke kutu kullanılmıştı.
Araştırmacılar teneke kutuları papağanların önünde salladığında papağanlar, cevizle dolu teneke kutudan gelen sesi ayırt etmeyi başarmış ve dolu kutuyu bulabilmişti.
Uzmanlara göre hayvanlar cevizle ses arasında bağlantı kurmayı başarmışlardı.
Hayvanların muhakeme yeteneklerinden emin olmak isteyen uzmanlar deneyi başka bir şekilde de tekrarladı.
Araştırmacılar bu kez bileklerine sallama sesi çıkaran minik cihazlar taktı. Sağ elle boş kutu sallanırken sol elden dolu kutu sesi çıkarıldı.
Kuşlar bu şaşırtmacaya rağmen, sadece görsellik ya da sese göre karar vermeden, ikisi arasındaki doğru bağlantıyı kurarak her defasında dolu kutuyu buldu.
Araştırmacılar, birçok kişinin bu deneyi etkileyici bulmayabileceğini ancak sonucun primatlar dışında soyut ya da çıkarımsal muhakeme yeteneği olan tek hayvanın gri papağanlar olduğuna işaret ettiğini vurguladı.
İnsanlar, bu tür bir bağlantıyı üç yaşına geldiklerinde kurabiliyor.
Bu arada İngiltere'de yine bir Afrika gri papağanı, Amazon'un sanal asistanı Alexa'dan sesli talimatla kavun, üzüm, brokoli, dondurma, ampul ve uçurtma siparişi vermişti.
Rocco adlı papağanın sahibi, hayvanın kavun, üzüm, brokoli ve dondurmayı sevdiğini ancak ampul ve uçurtma siparişini verdiğini anlayamadığını söylemişti.
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