MasterChef isimli yarışma programından diskalifiye edilen ve bir papağana yaptığı akıl almaz işkenceyi Instagram hesabında yayınladıktan sonra Türkiye'nin gündemine oturan Murat Özdemir adliyeye sevk edilmişti.

Zanlı Özdemir adliyede, "Elimi ısırdı. Ben bir şey yapmadım" diye kendini savunmuştu. Emniyette ise "Alkol aldım, ne yaptığımı bilmiyorum" dediği öğrenilmiş, işkenceye maruz kalan papağanın ise dizinin çıktığı ve yarın ameliyat edileceği belirtilmişti.

Ters kelepçeli olarak adliye binasına getirilen Özdemir'e "hayvana eziyetten" işlem yapıldı ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

Akıl hastanesine götürülen Özdemir'in 21 gün burada yatacağı öğrenildi.

KORKUNÇ GÖRÜNTÜ, YAŞANAN VAHŞET...

Instagram hesabından bir papağana yönelik işkence görüntüsünü paylaşan ve hayvanseverlerin büyük tepkisine neden olan Özdemir'in yayınladığı video, insanın kanını donduran cinstendi.

58 saniyelik videoda, parmak uçlarına kesik atarak kanatan Özdemir, papağanın boğazından sıkarak havaya kaldırıp öylece tuttu. Bu sırada papağanın nefessiz kalışı ve acı içinde haykırışı görüntülere yansıdı.

İşkence videosunda papağana, "Acun baba diyeceksin, yoksa Acun baba" diye sin-kaflı sözler kullanan Özdemir'e sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü

Bilim insanları tepkilerin odağı haline gelen Murat Özdemir'in nasıl bir profil sergilediğini masaya yatırdı

PSİKOLOGLAR NE DİYOR?

Psikologlar yaşanan vahşetle ilgili Habertürk ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.

Habertürk'e konuşan Rumeli Üniversitesi Rektör Vekili ve Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları ve Psikoloji Uzmanı Prof. Dr. Tamer Dodurka, "Bir insan bir hayvana şiddet uyguluyorsa bunun altındaki psikolojik problem aynı. Hayvana da, çocuğa da, kadına da aynı şiddeti uygular. Bu insanlar aramızda rahat dolaşmamalı" diye konuştu.

"HAYVANLAR OLUP BİTENLERİ ANLAMLANDIRAMAZ"

Dodurka, işkence gören papağanın psikolojisiyle ilgili olarak da şunları belirti: "Şiddet gören bir insan nasıl travma geçirirse aynı şey hayvanlar için de geçerli. İnsan bazı şeyleri anlamlandırabilir ama hayvan için böyle bir şey söz konusu değil".

Habertürk'e konuşan bir başka bilim insanı Aslı Karasaç Özkaya da saldırganın nasıl bir profil sergilediği sorusuna şu karşılığı verdi:

"BİR ÇOĞUNDA SEVGİ VE GÜVEN EKSİĞİ VAR"

"Aslında şiddet tanımının çok yetersiz kaldığı bir olayla karşı karşıyayız. Bunu yapan kişinin ruh sağlığının altındaki etkileri incelemek gerekiyor. Bu kişilerin cezaevine konmaları kesin çözüm değil. Bu kişiler çocukluk dönemlerinde çok ciddi şiddete uğramış kişiler olduğu araştırmalarda ortaya çıkıyor. Özellikle anne, baba tarafından işkence ve şiddet görmüş kişiler oluyorlar. Bu kişileri onarılıp yeniden topluma kazandırılmaları gerekiyor. Aynı şekilde bu kişilerin pek çoğunda sevgi ve güven eksikliği bulunuyor".

"YAŞADIĞI ÖFKENİN ACISINI ÇIKARMAK İSTİYOR"

Antisosyal kişilik bozukluklarına baktığımızda, kişi kendi yakın çevresine, canlılara, topluma, birlikte olduğu çevresine zarar verme eğilimindedir. Programdan diskalifiye edildi. İçinde yaşadığı öfkenin acısını çıkarmak adına bu tehdit içerikli sözleri sarf etmiş"