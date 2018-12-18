Ünlü olmak için TV8'de önce "Yemekteyiz" isimli yarışma programına katılan ve sürekli sunucunun sözünü kestiği için buradan final günü kovulan, daha sonra ise aynı kanalda yayınlanan MasterChef isimli yarışma programının 21. Bölümü'nde, elenecek adaylar arasında olmamasına rağmen şiddete yönelik hareketleri nedeniyle diskalifiye edilen 45 yaşındaki Murat Özdemir, Türkiye'nin kanını dondurdu.

KORKUNÇ GÖRÜNTÜ

Instagram hesabından bir papağana yönelik işkence görüntüsünü paylaşan ve hayvanseverlerin büyük tepkisine neden olan Özdemir'in yayınladığı video, insanın kanını donduran cinstendi. 58 saniyelik videoda, parmak uçlarına kesik atarak kanatan Özdemir, papağanın boğazından sıkarak havaya kaldırıp öylece tuttu. Bu sırada papağanın nefessiz kalışı ve acı içinde haykırışı görüntülere yansıdı. İşkence videosunda papağana, "Acun baba diyeceksin, yoksa Acun baba" diye sin-kaflı sözler kullanan Özdemir'e sosyal medyada tepki çığ gibi yağdı.

TEKRAR GÖZALTI VE ADLİYEYE SEVK

Yüzlerce hayvansever Beşiktaş İlçe Emniyet Amirliği'nin önüne giderek şikâyette bulundu. Sosyal medyada kısa sürede yayılarak vatandaşların tepkisine yol açan video sonrasında Beşiktaş İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler Murat Özdemir’i Ortaköy’de bulunan evinde gece yarısı gözaltına aldı. Şüpheli Özdemir bugün öğle saatlerinde serbest bırakıldı. Ancak Özdemir, savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı.

"BEN BİR ŞEY YAPMADIM" DEDİ

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, emniyette sorgulama işlemleri tamamlanan Murat Özdemir, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye elleri kelepçeli olarak getirilen Murat Özdemir, basın mensuplarının sorusu üzerine, “Elimi ısırdı. Ben bir şey yapmadım” dedi. Adliye girişinde vatandaşlar da Murat Özdemir’e tepki gösterdi.

RUH VE SİNİR HASTALIKLARI'NA SEVK EDİLDİ

AA'nın haberine göre, Murat Özdemir, akıl sağlığı yönünden idari olarak gereğinin yapılması için İstanbul Valiliğine teslim edildi.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince dün gözaltına alınan Özdemir'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki sorgusu sona erdi.

Başsavcılık, Özdemir hakkında 5199 Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. ve 28. maddeleri gereğince "hayvana eziyet" eylemi sebebiyle idari yaptırım kararı uygulanmasına hükmetti. Savcılık, şüpheli Özdemir'in akıl sağlığı yönünden incelenmesine karar verdi.

Polis memurlarına teslim edilen Özdemir, kamu düzeni ve güvenliği, suçun önlenmesi, kamu düzen ve güvenliğinin sağlanması amacıyla akıl sağlığı yönünden idari olarak gereğinin yapılması istemiyle İstanbul Valiliğine götürüldü.

Özdemir hakkında sağlık raporunun sonucuna göre adli işlemlere devam edileceği öğrenildi.



İDARİ PARA CEZASINI İÇEREN YAPTIRIM UYGULANACAK



DHA'nın haberine göre, akıl hastanesine sevk edildiği öğrenilen Özdemir hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre idari para cezasını içeren yaptırım uygulanacağı belirtildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN SUÇ DUYURUSU

Şiddet gören papağana ise Tarım İl Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Tarım ve Orman Bakanlığı da devreye girdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medyadaki papağana şiddet görüntülerine ilişkin, "İlgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim" ifadesini kullandı. Pakdemirli, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Toplumda infial uyandıran ve vicdanlarımızı derinden sarsan videoyu üzüntüyle izledim. İlgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim. Ayrıca şiddet gören papağanın güvenli bir ortama alınması için de Bakanlık olarak girişimlere başladık."

DİZİNDEKİ ÇIKIK NEDENİYLE AMELİYAT EDİLECEK

Murat Özdemir'in şiddet uyguladığı papağan ise İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde tedavi altına alındı. Afrika cinsi gri papağanın, İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Cerrahi Bölümü'nde yarın ameliyat olacağı öğrenildi.

Yabani Hayvan Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Özsoy papağanın bir işkenceye maruz kalmış olabileceğini ifade ederek, “Geçirdiği travmaya bağlı olarak ayağının ekleminde çıkık var. Yüzünde aldığı darbelere ilişkin kızarıklıklar var. Biraz korkmuş ve stres altında uyku pozisyonunda. Diz çıkığı nedeni ile yarın ameliyat yapacağız. O zamana kadar da beslenmesi, antibiyotiği devam edecek. Bir de sessiz ortamda bırakıyoruz. Kanadında problem yok ama ayağındaki sorun bayağı ciddi. Ameliyattan sonra iyi olacak ama biraz zaman gerekiyor. İşkenceye maruz kaldığı gözüküyor. Gözünün altında da kızarıklıklar var. O birazcık el ile sıkıştırmaya bağlı. Onun dışında genel durumu iyi. Ameliyatta diz ekleminin yerine getirilip özel bağlar ile tespit edeceğiz” dedi.

ANKARA BAROSU SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

AA'da yer alan habere göre de Ankara Barosu, papağana eziyet eden Murat Özdemir'in cezalandırılması için suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede, Özdemir'in papağana şiddet uyguladığı ve bunu sosyal medya hesabından yayınladığı anımsatıldı.

Hayvanları Koruma Kanunu'nun, hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temini; hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamayı amaçladığı ve hayvanlara acı çektirmeyi suç olarak düzenlediği kaydedilen dilekçede, "Şüphelinin eylemini sosyal medyada canlı yayında gözler önüne sermesi, maalesef hayvanlara uygulanan şiddetin cezasız kalmasının sonucudur. Esaslı yaptırımla karşılaşmayacağının bilincinde olan şüpheli, işkence görüntülerini yayınlamaktan çekinmemiştir" denildi.

Şüpheli Özdemir, katıldığı yemek yarışması programında da parmağını kesmişti. Özdemir ile ilgili olarak tv programlarında ilgi çektiği için Survivor isimli yarışma programına da katılacağı sosyal medyada iddia edilmişti.

"NEDEN BU PAPAĞAN ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA?"

Onur Büyüktopçu'nun sunduğu 'Yemekteyiz' programına katılan Özdemir yarışmacıları evinde ağırlamıştı. Yemek hazırlık sürecinde Onur Büyüktopçu'nun 'Papağanınız konuşmuyor hiç' sorusuna Özdemir, 'Konuşur, yaklaşayım' cevabını vermişti. Murat Özdemir, papağanın yanına yaklaşmasıyla papağan bağırmaya başlamış, Onur Büyüktopçu da, 'Niye çığlık çığlığa bu papağan' sorusunu sormuştu. Özdemir de ‘Beni sevmiyor' ifadelerini kullanmıştı.

Şüpheli Özdemir'in uyuşturucu kullanmak, mala zarar vermek ve aile içi şiddet gibi birçok suçtan sabıkası olduğu öğrenildi. Özdemir'in yargılandığı bir davadan ise 'denetimli serbestlik'le tahliye edildiği belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YASA NEYİ BEKLİYOR?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim ayında yapılan AK Parti MYK toplantısında hayvanlara yönelik işkenceye karşı yasanın çıkmasını gerektiğini “Yasa hâlâ neyi bekliyor? Bir an önce çıkartın. Hayvanlara işkence eden ve öldürenlere verilen cezaları da arttırın” sözleriyle dile getirdiği belirtilmişti.

"MALA ZARAR VERME" KAPSAMINDA

Mevcut yasalarda hayvana işkence için "sahipli-sahipsiz" ayrımı bulunuyor.

Türk Ceza Kanunu'nun "mala zarar verme" suçunu kapsayan 151. maddesi, "Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır" diyor.

Aynı maddenin ikinci fıkrası hayvanlara yönelik işkenceyi ilgilendiriyor: "Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır"