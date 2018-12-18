Masterchef adlı yarışma programında taşkınlıkları ile gündeme gelen ve agresif tavırları programın tanıtımlarında da kullanıldıktan sonra yarışmadan diskalifiye edilen Murat Özdemir, sosyal medyada yayınladığı işkence görüntüleriyle infial yarattı. Özdemir gözaltına alınırken işkence ettiği papağan korumaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Özdemir'in, sosyal medya hesabında evindeki bir papağana yaptığı işkence görüntülerini paylaşması üzerine harekete geçti. Ekipler, Murat Özdemir'i evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Kağıthane Devlet Hastanesine götürülen Özdemir, yeniden Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine getirildi.

İşkence edilen papağanın ise İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

HEM İŞKENCE HEM KÜFÜR

Özdemir yayınladığı videolarda evinde beslediği papağanın boğazını sıkıyor ve nefessiz kalan zavallı hayvana bir ismi ezberletmeye çalışıyor. İzleyenlerin buz kestiği görüntülerde papağana yaptığı işkencenin dozunu giderek arttıran Özdemir diğer yandan da son derece galiz küfürler savuruyor.

HAYVANSEVERLERDEN TEPKİ

Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği önünde toplanan hayvanseverler, Özdemir'e tepki gösterdi.

Grup adına gazetecilere açıklamalarda bulunan hayvan hakları savunucusu ve sanatçı Ömür Gedik, Murat Özdemir için savcılık kararının beklendiğini söyledi.

Özdemir'in tutuklanmasını talep eden Gedik, "Ciddi anlamda hasta ruhlu ve tedavi olması gereken ve uzun bir süre bence dışarı çıkmaması gereken bir insan. Papağan içeride, az önce yanındaydım. Yanına biri girdiğinde bile o kadar korkmuş. Nasıl işkence gördüğünü tahmin edersiniz. Şimdi veteriner bekleniyor. Biz de hayvanseverler olarak en azından veterinerin gelip kuşun durumunun iyi olduğunun sabitlenmesini istiyoruz." dedi.

Dernek olarak kuşu sahiplenmek için başvuru yaptıklarını belirten Ömür Gedik, papağanın Türkiye'ye sokulması yasak olan ve beslenmesine izin verilmeyen yabani bir tür olduğunu, bu nedenle de muhtemelen bakanlık himayesine alınacağını dile getirdi.

"Çok yazık yani bu tip insanların meşhur olması, sonra meşhur olmak için bu tip işkencelerle gündeme gelmeye çalışması" diyen Gedik, şöyle konuştu:

"Olan yine masumlara oluyor ve eşi ile kızı da tehlikede. Bu hayvancağız içeride çok korkmuş. Bir kedisi olduğunu öğrendik. O da kaçmış sanırım. Umarım evine gidip o kediye de aynı işkenceleri yapmaz. Çok üzücü, biz en azından burada bütün hayvanseverler olarak papağanın emin ellerde olmasından emin olmak için bekliyoruz. Ne diyebilirim ki inşallah adalet yerini bulur.

İşin bu raddeye getirilmemesi gerekiyordu. Bu adamın akıl sağlığının yerinde olmadığı açıkça ortada. Yani ya bir hayvana yapacaktı ya bir çocuğa, kadına yapacaktı. Maalesef hep hayvanlarla başlıyorlar, en yakındakilerle başlıyorlar. Bu zavallı papağan içeride bir kafesin içinde ciddi anlamda işkence görmüş. Öyle bir bağırıyor ki insanın içi acıyor. Zaten video da izlenecek gibi değildi. Çok üzücü."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Görüntülerin ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Vatandaşlar, "Biri bu adamı durdursun", "Bu işkence cezasız kalmasın" diye tepkilerini dile getirdi.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN SUÇ DUYURUSU TALİMATI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medyadaki papağana şiddet görüntülerine ilişkin, "İlgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Toplumda infial uyandıran ve vicdanlarımızı derinden sarsan videoyu üzüntüyle izledim. İlgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim. Ayrıca şiddet gören papağanın güvenli bir ortama alınması için de Bakanlık olarak girişimlere başladık."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim ayında yapılan AK Parti MYK toplantısında hayvanlara yönelik işkenceye karşı yasanın çıkmasını gerektiğini “Yasa hâlâ neyi bekliyor? Bir an önce çıkartın. Hayvanlara işkence eden ve öldürenlere verilen cezaları da arttırın” sözleriyle dile getirdiği belirtilmişti.

"MALA ZARAR VERME" KAPSAMINDA

Mevcut yasalarda hayvana işkence için "sahipli-sahipsiz" ayrımı bulunuyor.

Türk Ceza Kanunu'nun "mala zarar verme" suçunu kapsayan 151. maddesi, "Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır" diyor.

Aynı maddenin ikinci fıkrası hayvanlara yönelik işkenceyi ilgilendiriyor: "Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır"