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Şarkıcı Işın Karaca, üçüncü evliliğini Aralık 2016'da Tuğrul Odabaş ile yapmıştı. Karaca, 22 gün önce ise Tuğrul Odabaş'tan anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.

"ONLARIN İLİŞKİLERİNE KARIŞAMAM"

Boşanmanın ardından açıklamalarda bulunan Karaca, "Mia benim kızım" diyen Odabaş’la alakalı, "Yukarda Allah var, çok emeği var. Kimse tersini söylemiyor. Şöyle de bir gerçek var tabii ki; onların ilişkilerine karışmam. Birbirlerini çok seviyorlar, karışacak bir şey yok yani" demişti.

DUYGUSAL PAYLAŞIM

Tuğrul Odabaş, sosyal medya hesabından kızı Mia ile fotoğrafını yayınladı. Odabaş, kızı ile karesine şu notu düştü:

Sevgi neydi? Sevgi emekti. Sevgi yoksunu bir kalp bu dünyadaki insanoğluna verilmiş en büyük cezadır bence. Düşünsene; hiçbir şeyi sevemiyorsun. Ellerin bir çiçeğe dokunmaktan mahrum kalmış, kalbin kan pompalamak dışında hiçbir şey bilmiyor. Ya gözlerin? Sadece bakıyor ve emeği sadece ekmek zannediyorsun.

"SENİ SEVİYORUM KIZIM"

Sokakta gördüğünüz kediyi, dedikoducu teyzeyi, evdeki avizeyi, kokoreci, işkembeyi, Şişli Osmanbey'i, kısaca yolu sizinle kesişmiş her şeyi, herkesi sevin ve sevdikleriniz için emek sarf edin. Seni seviyorum kızım.