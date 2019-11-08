"ALTINDA BİR ŞEY ARAMANIN ANLAMI YOK"

Boşanmalarının ardından çıkan iddialarla alakalı konuşan Karaca, şu ifadeleri kullandı:



Türetmekte şahanesiniz yani. Aldatma yok, para sıkıntısı yok. İlişkilerde bir süre sonra bir şeyler bitiyor, bizde de bitti. Bu kadar basit. Kavga ettiğimiz, söylediğimiz bir şey yok. Ben çok sıkılınca, çok bunalınca o da çok sıkılıp, bunalıyor haliyle. Ben bunu istemedim, bu kadar basit yani. Altında bir şey aramanın anlamı yok.