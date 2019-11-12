"ONLARIN İLİŞKİLERİNE KARIŞAMAM"



Karaca, "Mia benim kızım" diyen Odabaş’la alakalı, "Yukarda Allah var, çok emeği var. Kimse tersini söylemiyor. Şöyle de bir gerçek var tabii ki; onların ilişkilerine karışmam. Birbirlerini çok seviyorlar, karışacak bir şey yok yani" demişti.