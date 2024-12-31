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        Haberler Ekonomi Enerji İş Bankası öz tüketim amaçlı ilk güneş enerji santrali yatırımını devreye aldı - Enerji Haberleri

        İş Bankası öz tüketim amaçlı ilk güneş enerji santrali yatırımını devreye aldı

        Türkiye İş Bankası, genel müdürlük binası ve operasyon merkezlerinin enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya yönelik öz tüketim amaçlı ilk güneş enerji santralini hayata geçirdi. Sektörde bu büyüklükte devreye alınan ilk yatırım olma özelliği taşıyan ve 25 MW'lık bir kurulu gücü bünyesinde barındıran yatırım ile 20 bin ton karbon salımının önüne geçilmesi ve 2.750 ağacın karbondioksit tüketimine eşdeğer karbon salınımının engellenmesi hedefleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 14:20 Güncelleme: 31.12.2024 - 15:31
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        İş Bankası öz tüketim amaçlı ilk GES yatırımını devreye aldı
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        Kısa süre önce Net Sıfır Bankacılık Birliği kapsamındaki karbon yoğun sektörlerin tümünde 2030 emisyon azaltım hedeflerini açıklayan ilk Türk bankası olan Türkiye İş Bankası, 100. yılında kendi enerji tüketimini yenilenebilir kaynaklardan sağlama yolunda da önemli bir adım attı.

        İş Bankası Grubu iştiraklerinden İş Enerji çatısı altında yürütülen çalışmalar sonucunda, bankanın genel müdürlük binası ve operasyon merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik güneş enerji santrali yatırımı Bitlis’te hayata geçirildi.

        Yılda 20 bin ton karbon salınımının önüne geçilecek

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        Bankacılık sektöründe bu büyüklükte devreye alınan ilk öz tüketim santrali olma özelliği taşıyan yatırım, güneş enerji santrallerinden oluşan 25 MW’lık bir kurulu gücü bünyesinde barındırıyor ve 2.750 ağacın karbondioksit tüketimine eşdeğer karbon salınımını engellemeyi hedefliyor. Toplamda 42 bin adet panel, bin ton çelik ve 268 bin metre kablo kullanılan yatırım aynı zamanda bölgedeki en büyük güneş enerji santrali yatırımlarından biri olma özelliği taşıyor.

        Karbon-nötr olma hedefini 2035’ten 2026’ya çeken İş Bankası, 2023 yılından itibaren yenilenebilir kaynaklardan enerji tedarik etmeye başlamış ve eş zamanlı olarak enerji verimliliği önlemlerini hayata geçirmişti. Banka, planlamanın ikinci adımını oluşturan güneş santrali yatırımıyla genel müdürlük binası ve operasyon merkezlerinde kendi tükettiği enerjinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan üretebilme kapasitesine ulaştı.

        2025’TE İLAVE 40 MW'LIK YATIRIM PLANLANIYOR

        Atlas veri merkezi ve şubelerin enerji ihtiyacını karşılayabilecek 40 MW’lık ilave güneş enerji santrali yatırımının da İş Enerji aracılığıyla 2025 yılı içerisinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

        2020 yılından itibaren, elektrik üretimi için kömür ve doğal gaz kullanan yeni termik santral yatırımlarını, 2021 yılından itibaren ise, yeni kömür madenciliği yatırımlarını finanse etmeyeceğini açıklayan İş Bankası çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki başarılı performansı sebebiyle 2023 yılından itibaren BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alıyor.

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