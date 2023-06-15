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İş Bankası'ndan 'yeşil tahvil' ihracı hazırlığı

İş Bankası tarafından KAP'a yapılan açıklamada yapılan açıklamada yeşil ve/veya sürdürülebilir tahvil ihracı için genel müdürlüğe yetki verildiği bildirildi

Giriş: 15.06.2023 - 08:26 | Güncelleme: ABONE OL
İş Bankası'ndan 'yeşil tahvil' ihracı hazırlığı
HABERTURK.COM

İş Bankası 2 milyar dolara kadar yeşil ve/veya sürdürülebilir tahvil ve finansman bonosu türünden borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin olarak gerekli işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verildiğini açıkladı.

Bankadan KAP'a dün yollanan bildirimde şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulunca, yurt dışında ihraç edilmek üzere, toplamda 2 milyar ABD Doları veya Türk Lirası da dahil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, sabit ve/veya değişken faizli, bir veya birden fazla seferde; Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'te belirtilen niteliklere sahip ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları da dahil olmak üzere yeşil ve/veya sürdürülebilir tahvil ve/veya finansman bonosu türünden borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin olarak gerekli işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır."

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