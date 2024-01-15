İş Bankası'ndan bedelsiz sermaye artırımı başvurusu

REKLAM advertisement1

İş Bankası, ödenmiş sermayesini 10 milyar liradan 25 milyar liraya yükseltmek için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu.

Bankadan KAP'a yollanan bildirimde şu ifadeler yer aldı:

"Bankamızın 10.000.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin 15.000.000.000 TL artırılarak, kayıtlı sermaye tavanı olan 25.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi, artışın tamamının olağanüstü yedeklerden karşılanarak ortaklarımıza bedelsiz kaydi pay olarak verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır."