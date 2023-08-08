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        Haberler Para Bankacılık İş Bankası'ndan 6 ayda 31.5 milyar TL net kâr - Para Haberleri

        İş Bankası'ndan 6 ayda 31.5 milyar TL net kâr

        Türkiye İş Bankası yılın ilk 6 ayında 31.5 milyar TL düzeyinde kâr elde etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 07:27
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        İş Bankası'ndan 6 ayda 31.5 milyar TL net kâr
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        Bankadan yapılan açıklamayla, İş Bankası'nın yılın ilk yarısındaki finansal sonuçları paylaşıldı. Buna göre, Türkiye İş Bankası, aktif büyüklüğünü Haziran 2023 itibarıyla yıl sonuna göre yüzde 38,2 artırarak 1,9 trilyon TL seviyesine yükseltti ve "Türkiye’nin en büyük özel bankası" olmaya devam etti.

        Yılın ilk 6 ayında 31,5 milyar TL düzeyinde kâr eden bankanın özkaynak büyüklüğü 208,5 milyar TL'ye ulaşırken, sermaye yeterliliği oranı ise yüzde 21,3 seviyesinde gerçekleşti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2024'te 100. yaşını kutlayacak olan bankanın kuruluşundan itibaren Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkı sağladığını belirterek, "100 yıla yakın tecrübemizin yanı sıra, çağın ihtiyaçlarına uygun yetkin insan kaynağımız, dinamik iş modelimiz, modern ve sağlam teknoloji altyapımızla ekonomiye kesintisiz destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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        Açıklamada yer alan bilgiye göre, bankanın, haziran sonu itibarıyla nakdi kredi hacmi 967,4 milyar TL, gayrinakdi kredi hacmi ise 342,5 milyar TL’ye ulaştı. Böylelikle ekonomiye sağlanan toplam kaynak tutarı 1,3 trilyon TL oldu.

        Yaygın dağıtım ağı, dijital temas noktaları, geniş ürün yelpazesi ve kaliteli hizmet sunumuyla, tasarruf sahiplerinin öncelikli tercihi olmaya devam eden İş Bankası’nın toplam mevduat hacmi, Haziran 2023 döneminde 1,3 trilyon TL olarak gerçekleşti. TP mevduat hacmi ise yıl sonuna göre yüzde 41,1 artarak 545 milyar TL’ye yükseldi.

        - İş Bankası, deprem bölgesine aktarılacak finansmanla, iyileşmeye kalıcı katkı sağlamayı hedefliyor

        Verilen bilgiye göre, güçlü ve istikrarlı performansı ile uluslararası piyasalarda duyulan güvenin bir sonucu olarak banka, haziranda, 388 milyon avro ve 224 milyon dolar tutarında sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi temin etti.

        Söz konusu işlemde, performans kriterleri küçük ve orta ölçekli kadın girişimlerine sağlanacak kredi tutarı ile depremden etkilenen bölgede kullandırılacak tüketici kredisi tutarı olarak belirlendi.

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        Banka ayrıca, deprem felaketinden etkilenen bölgeye yönlendirilmek üzere Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 109 milyon ABD doları tutarında kredi sözleşmesi imzaladı. İş Bankası, deprem felaketinden etkilenen bölgeye aktarılacak finansmanla, iyileşmeye kalıcı katkı sağlamayı hedefliyor.

        - Banka İşCep'e eklenen yeni uygulama ile Dijital Teminat Mektubu devrini başlattı

        Tarım ve girişimciliği stratejik öncelikleri arasına alan banka, "İmece Çalıştayları"nı bu dönemde "Tohum" temasıyla sürdürdü. Ayrıca, teknolojiyi, tarımı ve finansı bir araya getirerek çiftçilere yenilikçi çözümler sunduğu Tarım İhtisas Şubeleri'ni yaygınlaştırdı.

        Teknolojiye yatırım yapmaya ve süreçlerini dijitalleştirerek müşterilerine iyi bir deneyim sunmaya devam eden İş Bankası, ​​2023 yılının ilk yarısında, İşCep'e eklenen yeni uygulama ile Dijital Teminat Mektubu devrini başlattı. Söz konusu yenilikçi ürün, teminat mektuplarının başvuru, kredi, fiyatlama ve düzenleme süreçlerinin dakikalar içinde tamamlanarak muhataplarına gönderilmesini mümkün kılıyor.

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