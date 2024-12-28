İran'dan gazeteciye hücre hapsi

İtalyan II Foglio Gazetesinin yöneticisinin bildirdiğine göre 29 yaşındaki İtalyan gazeteci Cecilia Sara, İran emniyeti tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra Evin Hapishanesine gönderilen Sara'dan bir süre haber alınamadı.

Ancak daha sonra İtalya Dışişleri Bakanlığının araya girmesi ile İranlı yetkililerle iletişim kuruldu ve Sara'nın yasal durumunun ne olduğuna dair bilgi alındı.

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Sara'nın gazeteden arkadaşlarına göre Sara'nın İran'da olma sebebi ülkeyi sevmesinden ibaret. Ancak İranlı yetkililer hâlâ Sala'nın tahliyesine dair bir açıklama yapmadı. Diğer yandan İtalya Dışişleri Bakanlığının aracılığıyla Sala iki defa ailesiyle görüşebildi. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin verdiği bilgiye göre Sala'nın sağlık durumunda herhangi bir sorun bulunmuyor.

Sala'nın yaşadığı durum Batılı gazeteciler için yeni değil. İran daha önce iki ABD'li gazeteciyi gözaltına almış ve 100 günden fazla gözaltında tutmuştu. İran'ın gazetecilere yönelttiği suçlama ise casusluktu.