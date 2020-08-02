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HaberlerTeknoloji

iPhone 12 çıkacak mı? Apple'dan iPhone 12 açıklaması geldi!

Apple, Eylül ayında tanıtmayı planladığı yeni iPhone modellerinin bu yıl piyasaya sunulmasının birkaç hafta gecikeceğini duyurdu. Gecikme ile ilgili resmi açıklama bizzat Apple’ın finans biriminden sorumlu başkanı (CFO) Luca Maestri’den geldi.

02.08.2020 - 15:33 | Güncelleme: ABONE OL
iPhone 12

Apple’ın her yıl Eylül ayı ortalarına doğru tanıtıp, yine aynı ayın son günlerinde satışa sunduğu yeni iPhone modelleri ile ilgili sürpriz bir açıklama geldi. Şirket, yeni akıllı telefonu iPhone 12’nin çıkış tarihinde birkaç haftalık gecikme olacağını resmen duyurdu.

Apple’ın finans biriminden sorumlu başkanı (CFO) Luca Maestri, iPhone 12 serisinin birkaç hafta gecikeceğini açıkladı. Maestri, “Bildiğiniz gibi, geçen yıl Eylül ayı sonlarında yeni iPhone'ları satmaya başladık. Bu yıl için ise piyasaya arzın birkaç hafta sonraya hazır olmasını öngörüyoruz” dedi.

EN AZ 4 YENİ MODEL BEKLENİYOR

Apple’ın tarihinde iPhone modellerinin lansman ve arzında ilk kez duyurduğu bu gecikmenin, koronavirüs salgını nedeniyle küresel düzeyde yaşanan üretim sıkıntılarından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

ABD’li teknoloji devinden gelen bu resmi açıklamanın ardından Apple’ın iPhone 11 serisinden sonra gelecek olan yeni modellerini Ekim ayında satışına sunması bekleniyor.

Apple’ın eylül ayında yapması beklenen iPhone 12 serisinin lansmanında, 5G desteğine sahip OLED ekranlı en az dört akıllı telefon modeli duyurması bekleniyor.

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