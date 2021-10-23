35 kadın girişimciden dünyaya ihracat

DHA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle Antalya Ticaret Borsası'nın bu yıl 11'incisini düzenlediği Yöresel Ürünler Fuarı'nın (YÖREX) kapıları açıldı. İlk gün 6.5 saatte 45 bine yakın ziyaretçinin ağırlandığı fuara, Türkiye'nin 76 şehrinden katılımcıların yanı sıra KKTC'den de gelenler oldu. 113 oda ve borsa, 16 kalkınma ajansı, 83'ü kadın olmak üzere 150 kooperatif ve 650'nin üzerinde firmanın katıldığı fuarda binlerce ürün tanıtıldı.

Sergilenen ürünler arasında el emeği ve özellikle kadın girişimcilerin ürettikleri dikkat çekti. Fuarda stant açan 35 kadının oluşturduğu Ekodoku Sürdürülebilir Yaşam Kooperatifi, geleneksel yöntemin tersine ipek ipliği üretiyor. Pupa içindeki ipek böceğini fırınlamadan ya da kaynar suda boğmadan, böceğin kendi gelişimini tamamlayıp pupayı terk etmesini bekleyerek ipliği elde eden kooperatif üyesi kadınlar, bu iplikten de yüzlerce metre kumaş dokuyor.

Bu şekilde hem doğaya zarar vermediklerini hem de sürdürülebilir iş yaptıklarını anlatan Kooperatif Başkanı Esra Üzel Yüncüler, 10 yıl önce yola çıktıklarını ve sürdürülebilir tekstil üzerine çalıştıklarını söyledi.

Kadınların elinden çıkan bir katma değer olarak yola çıktıklarını anlatan Yüncüler, "'Kelebekler özgür, ipekler şiddetsiz' diyoruz. Geleneksel yöntemle dünyada yaygın olarak böcek boğma yöntemiyle iplik üretilir. Koza halinde dut yaprağı ile beslenir. Pupa süresince 8 gün ömrü kala kelebek olarak yaşam döngüsüne devam etmesi gerekir. Ancak geleneksel yöntemde ya fırınlanır ya da kaynar suda haşlanarak ipek böcekleri öldürülür. Aslında canlı canlı onu yok etmiş oluruz. Kozalarda iplikler alınır. Biz boğmuyoruz, böceğe zarar vermiyoruz. İpek böceği pupayı terk edince biz onu kullanıyoruz" dedi.

ELDE DOKUYUP İHRAÇ EDİYORLAR

Üretilen ipliği dokuma tezgahlarında kooperatif üyesi kadınların ördüğünü ve kumaş haline getirdiğini anlatan Yüncüler, 35 kadının 1 günde 175 metre kumaş ürettiğini söyledi.

Bu kumaşların kök boyalarla boyandığını, hastalık bakteri taşımadığını da anlatan Yüncüler, "Hem iç piyasaya hem de yurt dışına ürün tedarik ediyoruz. Avrupa'da, Kanada, Danimarka, Norveç, İngiltere'den siparişler alıyoruz. İhraç ediyoruz" diye konuştu.

Kooperatif Başkanı Yüncüler, ürettikleri ipek kumaştan her türlü giysi ürününün elde edilebileceği de kaydetti.