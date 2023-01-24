iOS 16.2’nin piyasaya sürülmesinden yaklaşık bir ay geçmişti ki yeni bir güncelleme ile Apple karşımıza çıktı. Bir dizi hata düzeltmenin yanı sıra yenilikleri de beraberinde getiren Apple'ın iOS 16.3 güncellemesi şimdi indirilebilir durumda. İşte iPhone’a gelen yeni özelliklerden öne çıkanları;
İKİNCİ NESİL HOMEPOD DESTEĞİ
Apple'ın iOS 16.3 yazılımı, 3 Şubat'ta 299 dolara piyasaya sürülecek olan ikinci nesil HomePod'u destekleyecek. Apple, en son iOS yazılımının kullanıma sunulmasından dört gün önce yeni HomePod'un piyasaya sürüldüğünü duyurdu.
ACİL DURUM SİNYALİNDE GÜNCELLEME
Uydu üzerinden acil SOS, Apple'ın Eylül 2022’deki etkinliğinde tanıtılmıştı. iOS 16.3'te, “Basılı tutarak ara” seçeneği, “basılı tutup bırakma ile arama” olarak güncellendi. Bu seçeneği etkinleştirirseniz, geri sayım ve alarm başlatmak için yan düğmeyi ve ses yüksekliği düğmesini basılı tutabilirsiniz. Geri sayımdan sonra düğmeleri bıraktığınızda iPhone'unuz acil servisleri kendi başına arayacaktır. Basılı Tut ile Arama'dan önce, yan düğmeye ve bir ses düğmesine basmak önce Acil SOS çağrı kaydırıcısını açardı. Düğmeleri basılı tutmaya devam ederseniz, bir geri sayım başladı ve bir alarm çaldı. Geri sayım sona erdikten sonra telefonunuz acil durum araması yapar.
Acil SOS'te ‘sessizce arama’ seçeneği de bulunuyor. Bu seçeneği etkinleştirdiğinizde, acil SOS araması yapmaya çalıştığınızda telefonunuz yanıp sönmeye veya alarm sesi çıkarmaya başlamaz.
APPLE KİMLİĞİNE GÜVENLİK ANAHTARI
Yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılar artık Apple Kimlikleri için iki faktörlü kimlik doğrulama yerine üçüncü taraf güvenlik anahtarlarını kullanabilecekler.
Güvenlik anahtarları, evinizin anahtarlarına çok benzer. Parola kullanmaya devam edersiniz, ancak bu ekstra güvenlik katmanı kimlik avı dolandırıcılığına ve bilgisayar korsanlarına karşı korunmanıza yardımcı olabilir.
Kimlik doğrulama hizmeti şirketi Okta'nın baş ürün sorumlusu Diya Jolly, CNET'ten Stephen Shankland'a verdiği demeçte, "Donanım güvenlik anahtarları çok, çok güvenli" dedi.
Apple'ın güvenlik anahtarları özelliği yalnızca FIDO Alliance sertifikalı güvenlik anahtarlarıyla çalışıyor.
İşte iOS 16.3'te bulunan yeni özelliklerin ve değişikliklerin listesi:
- Yeni Birlik duvar kağıdı, Siyah Tarih Ayı'nı kutlamak için Siyah tarihini ve kültürünü vurguluyor.
- Apple Kimliği için Güvenlik Anahtarları, kullanıcıların yeni aygıtlarda iki faktörlü kimlik doğrulama giriş işleminin bir parçası olarak fiziksel bir güvenlik anahtarı gerektirerek hesaplarının güvenliğini güçlendirmelerine olanak tanıyor.
- HomePod desteği (ikinci nesil).
- Acil SOS çağrıları artık yanlışlıkla acil durum çağrılarını önlemek için yan düğmeyi yukarı veya aşağı ses seviyesi düğmesiyle basılı tutmayı ve ardından serbest bırakmayı gerektirir.
- Serbest Form'da, Apple Pencil veya parmağınızla oluşturulan bazı çizim konturlarının paylaşılan panolarda görünmemesine neden olan bir sorunu düzeltir.
- Duvar kağıdının Kilitli Ekranda siyah görünmesine neden olan sorunu giderir.
- iPhone 14 Pro Max'i uyandırırken yatay çizgilerin geçici olarak görünmesine neden olan bir sorunu düzeltir.
- Ana Ekran Kilit Ekranı widget'ının Ev uygulaması durumunu doğru şekilde görüntülememesine neden olan bir sorunu düzeltti.
- Siri'nin müzik isteklerine düzgün yanıt vermemesine neden olan sorunu gideriyor
- CarPlay'de Siri isteklerinin doğru anlaşılamamasına neden olan sorunları çözüldü.