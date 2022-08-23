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iOS 16 ne zaman çıkacak 2022? iOS 16 özellikleri neler olacak? Değişecek uygulamalar ve pil yüzdesi...

iOS 16 ne zaman çıkacak 2022? iOS 16 özellikleri neler olacak? Değişecek uygulamalar...

Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple'ın mobil işletim sistemi iOS'un yeni sürümü iOS 16 için geri sayım başlamış durumda. Tüm dünyada olduğu gibi yurdumuzda da büyük bir merakla beklenen söz konusu güncelleme ile ilgili merak edilen bilgileri bir araya getirdik...

23.08.2022 - 10:45 | Güncelleme: ABONE OL

  • iOS 16 için beklenen zaman geldi çattı. Eylül ayının gelmesiyle beraber milyonlarca Apple kullanıcısı vatandaş; iOS 16 ne zaman çıkacak ve hangi özellikler olacak sorularının cevaplarını aramaya başladı. İşte, ayrıntılar...

  • iOS 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?

    iOS 16 için net bir çıkış tarihi belirtilmese de yeni sürümün 2022 yılının sonbahar aylarında telefonlara ve cihazlara gelmesi bekleniyor.

  • iOS 16 ÖZELLİKLERİ

    Apple'ın, Dünya Geliştiricileri Konferansı'nda tanıttığı iOS 16 ile iPhone'larda kilit ekranı daha kullanışlı hale getirildi. Yeni sürümle birlikte ekranı açmadan birden fazla eylemi gerçekleştirme özelliği gelecek. Ayrıca kilit ekranı tamamen özelleştirilebilecek.

  • Yeni sürümle gelen diğer bir yenilikte mesajlar uygulamasıyla ilgili. iMessage'ta kullanılan emoji ve gif uygulaması benzeri öğelerin yanına daha fazla sosyal ağ işlevselliği eklendi. Ayrıca iMessage kullanıcıları için gönderilen mesajı düzenleme ve geri alma özellikleri de geliyor.

    iOS 16 ile gizlilik için de bazı duyurular geldi. Yeni sürümde "Safety Check" isimli bir alt yapı geldi.

  • Yeni sürümde genişletilmiş uyku izleme işlevleri ve ilaç takibi özelliği de gelecek.

    Fotoğraftaki metinleri ayrıştırabilen canlı metin özelliği, iOS 16 ile artık videolarda da çalışabilecek.

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