Instagram akış sayfasında yeni özellik: Yalnızca onaylı hesaplara odaklanıyor
Meta, Instagram'ın ana sayfa akışına yönelik yeni bir seçenek sunmaya hazırlanıyor. Meta Verified için ödeme yapan onaylı hesaplara yönelik olan yeni özellik içerik üreticileri ve işletmelerin kullanıcılara ulaşmasını kolaylaştıracak nitelikte
- 1
Instagram başkanı Adam Mosser'nin yaptığı açıklamaya göre Instagram yalnızca Meta Verified kullanıcılarının paylaşımlarını öne çıkaracak yeni bir akış sayfası seçeneğini test ettiğini duyurdu.
Mosseri yayın kanalında "Bunu insanlar için yeni bir kontrol ve işletmelere ile içerik oluşturucuların keşfedilmesi için bir yol olarak geliştiriyoruz" dedi.
- 2
AKIŞTA ONAYLI HESAPLAR ÖZEL OLARAK YER ALACAK
Yeni Meta Verified onaylı hesaplar seçeneği uygulamanın üst kısmında yer alan Instagram logosuna dokunulduğunda "Takip Edilenler" ve "Favoriler" altında bir seçenek olarak gösterilecek.
- 3
ONAYLI HESAPLAR TEŞVİK EDİLİYOR
Onaylı hesapların öne çıkarılması, insanların Instagram akışında daha belirgin bir şekilde görünmeyi denemek için yeni bir yol sunacak. Onaylı hesaplar web'de 11.99 dolar, mobil uygulamada ise 14.99 dolar olarak ücret talep ediyor. Bu sayede onaylı hesapların daha popüler hale gelebileceği hedefleniyor.
-
- 4
Bu yılın başında tanıtılan onaylı hesaplar, Instagram ve Facebook'ta doğrulanmış profillerin mavi tik kazanmasına olanak sağlıyor. Onaylanmış profiller ve kurumlar daha iyi müşteri hizmetlerinden faydalanabiliyor aynı zamanda kendilerini taklit edebilecek kişilerden de korunmuş oluyor.