Instagram akış sayfasında yeni özellik: Yalnızca onaylı hesaplara odaklanıyor

Instagram başkanı Adam Mosser'nin yaptığı açıklamaya göre Instagram yalnızca Meta Verified kullanıcılarının paylaşımlarını öne çıkaracak yeni bir akış sayfası seçeneğini test ettiğini duyurdu.

Mosseri yayın kanalında "Bunu insanlar için yeni bir kontrol ve işletmelere ile içerik oluşturucuların keşfedilmesi için bir yol olarak geliştiriyoruz" dedi.