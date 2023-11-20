Instagram'a 7 günlük hikâye özelliği geliyor
Instagram yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Buna göre; artık istenilen hikâyeler 7 gün boyunca profilde tutulabilecek.
- 1
Instagram yeni bir özellik için çalışıyor. 'My weekend' yani 'Benim haftam' anlamına gelen güncelleme ile beraber artık hikâyeler 7 gün boyunca kişinin profilinde kalacak.
- 2
Bu özellikle beraber içerik üreticileri kendi mini dizilerini yaratabilecek. Ayrıca, klâsik hikâye özelliğine ek olarak; 'Benim haftam'da hikâyeler arasına ekleme ve çıkarma yapılabilecek.
- 3
Bu özellik şu anda test aşamasında ve ne zaman kullanıcılara sunulacağı bilinmiyor.
-