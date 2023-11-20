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        Haberler Ekonomi Teknoloji Instagram'a 7 günlük hikaye özelliği geliyor - Teknoloji Haberleri

        Instagram'a 7 günlük hikâye özelliği geliyor

        Instagram yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Buna göre; artık istenilen hikâyeler 7 gün boyunca profilde tutulabilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 17:27 Güncelleme: 20.11.2023 - 17:27
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        • 1

          Instagram yeni bir özellik için çalışıyor. 'My weekend' yani 'Benim haftam' anlamına gelen güncelleme ile beraber artık hikâyeler 7 gün boyunca kişinin profilinde kalacak.

        • 2

          Bu özellikle beraber içerik üreticileri kendi mini dizilerini yaratabilecek. Ayrıca, klâsik hikâye özelliğine ek olarak; 'Benim haftam'da hikâyeler arasına ekleme ve çıkarma yapılabilecek.

        • 3

          Bu özellik şu anda test aşamasında ve ne zaman kullanıcılara sunulacağı bilinmiyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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