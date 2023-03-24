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Günlük kullanım esnasına pek bir işlevi olmayan ama özellikle Word gibi yazı yazma programlarında aktif olarak kullanılabilen Insert tuşu nerede? Klavyede Insert tuşu hangisi? Insert tuşu hakkında tüm merak edilen sorulara sizler için yanıt aradık. İşte, tüm detaylar…

Insert Tuşu Nedir?

Caps Lock, Ctrl veya Alt gibi, kullanıcıların sık olarak kullandığı tuşların yanı sıra klavye üzerinde, kullanıcılar tarafından daha az kullanılan hatta ne işlevi olduğu pek bilinmeyen birtakım tuşlar da yer almaktadır ve Insert tuşu da bu tuşlardan biridir. Genel olarak çok fazla bir görevi olmayan ve Word gibi yazı yazma editörlerinde başvurulan Insert tuşu, yazım hataları durumunda kullanılmaktadır.

Klavyede Insert Tuşu Hangisi?

Klavyelerimizin üzerinde yer alan Insert tuşu; masaüstü bilgisayarların klavyelerinde genel olarak Backspace (Geri) tuşunun yanında; dizüstü cihazlarda ise Backspace tuşunun üzerine yer almaktadır.

1990’lı yıllarda aktif olarak kullanılan Insert tuşu; kullanıcıların, bu tuşu kullanmanın bir kelimeyi silmek ve yazmaktan daha zor olduğunu ifade etmeleri nedeniyle eski etkinliğini yitirmeye başlamıştır. Günümüzde birçok yazılım tarafından da desteklenmeyen Insert tuşu, bazı bilgisayarlarda ise hala daha kullanılmaktadır. Bilgisayarınızda bu fonksiyonun olup olmadığını anlamak ise oldukça kolaydır. Eğer bu tuşa bastığınızda imleciniz renk değiştiriyorsa sizin bilgisayarınızca bu fonksiyon çalışıyor demektir.

Insert Tuşu Ne İşe Yarar?

Esasında kullanımı oldukça basit ve işlevsel olan Insert tuşunun, yaşanan yazım hatalarında kullanıldığından bahsetmiştik. Bu başlık altında Insert tuşunun bu görevini sizler için örnekler üzerinden göstermeye gayret edeceğiz.

Microsoft Word’de ya da bir başka yazı yazmaya yarayan programda, kullanıcılar çoğu zaman basmak istediği tuşun yerine başka bir tuşa basabilmektedir. Özellikle bu durum, k ve l gibi ya da g ve h gibi birbirine yakın olarak tuşlarda daha sık yaşanmaktadır. İşte, Insert tuşunun fonksiyonu da bu ve benzeri yazım yanlışlarında devreye girmektedir.

Yazılan yanlış bir karakteri ya da kelimeyi geri ya da silme tuşuyla silip yenisini yazmak yerine, Insert tuşunu kullanarak da düzeltebilirsiniz. Bu gibi durumlarda, Insert tuşuna basılarak imleç, yanlış olan karakterin üzerine getirilir ve ardında basılan tuş o harfin yerine, yeni bir karakter olarak metnin içinde yer alır.

Şimdi gelin bu tanımlamayı somut bir örnek üzerinden birlikte inceleyelim. Diyelim ki; bir Word dosyasında ya da başka bir yazı yazma editöründe “HABERTÜRK” yazmak yerine yanlışlıkla HABERTĞRK” yazdınız. Böyle bir durumda yanlış yazılmış olan “Ğ” karakteri yerine “Ü” karakterini yazmak için yapmanız gereken şey, Insert tuşuna bastıktan sonra imlecinizi yanlış yazdığınız karakterin üzerine getirmek ve doğru olan “Ü” tuşuna basmaktır. Bu yöntem ile Backspace ya da Delete tuşunu kullanmadan, yapılan yazım yanlışını kolayca düzeltebilirsiniz.

Bu işlemi yaptıktan sonra dikkat edilmesi gereken husus ise, Insert tuşunun bir kez seçildikten sonra sürekli olarak aktif hale gelmesidir. Bu sebeple Insert tuşu vasıtasıyla düzeltilen yazım yanlışından sonra, tuş bir kez daha basılarak pasif hale getirilmelidir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk