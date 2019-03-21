İnşaat maliyet endeksi (İME),2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,49, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,54 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,90, işçilik endeksi yüzde 20,64 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,91, işçilik endeksi yüzde 26,75 arttı.

İnşaat maliyet endeksi, yıllık değişim oranı, Ocak 2019



Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 6,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,11 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,79, işçilik endeksi yüzde 21,45 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 28,68, işçilik endeksi yüzde 26,96 arttı.



Bina inşaatı maliyet endeksi, yıllık değişim oranı, Ocak 2019





Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,63 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,26, işçilik endeksi yüzde 17,68 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 25,51, işçilik endeksi yüzde 25,92 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, yıllık değişim oranı, Ocak 2019

