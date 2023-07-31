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        Haberler Emlak İngiltere’de onaylanan konut kredisi başvuruları haziranda arttı  - Emlak Haberleri

        İngiltere’de onaylanan konut kredisi başvuruları haziranda arttı 

        İngiltere'de onaylanan konut kredisi başvurularının sayısı haziran ayında 54 bin 700'e yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 15:54
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        İngiltere'de konut kredisi başvuruları haziranda arttı 
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        İngiltere Merkez Bankası (BoE), ülkede haziran ayında onaylanan konut kredisi başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

        Buna göre, onaylanan konut kredisi başvurularının sayısı haziranda 54 bin 700’e yükselerek 2022 yılının ekim ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

        Ülkede onaylanan konut kredisi başvurularının sayısı mayısta 51 bin olmuştu.

        Öte yandan bir önceki aya kıyasla haziranda artış yaşanmış olmasına rağmen, onaylanan konut kredisi başvuruları, geçen yılın aynı ayına kıyasla halen yüzde 15 daha düşük seviyede.

        Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Handelsbanken İngiltere ekonomisti Daniel Mahoney, haziran ayı onaylanan konut kredisi başvurularının piyasanın esasında tahmin edilenden daha dirençli olduğunu gösterdiğini belirtti.

        Muhasebe, vergi ve danışmanlık şirketi RMS UK Thomas Pugh da, “İngiltere Merkez Bankası’nın politika faizlerini artırmasının etkisiyle haziranda ortalama iki yıllık sabit konut kredi faizi yüzde 6’nın üzerine çıktı.” dedi.

        Pugh, “Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 6’nın üzerine yükselmesi halinde İngiltere’de konut fiyatlarında yaklaşık yüzde 10 seviyesinde bir düşüşün gerçekleşmesini öngörüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

        BoE, enflasyonun mayısta yüzde 8,7 ile yapışkan kalmasının ardından 50 baz puan artışa giderek politika faizini yüzde 4,50'den yüzde 5'e çıkarmıştı.

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