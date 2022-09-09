BoE'den II. Elizabeth açıklaması

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İngiltere Merkez Bankası (BoE) Kraliçe Elizabeth'in ölümü üzerine yazılı bir açıklamada bulundu.

Açıklamada BoE Başkanı Andrew Bailey'nin şu mesajına yer verildi:

"Majestelerinin ölümünü derin bir üzüntüyle öğrendim. Bankadaki herkes adına Kraliyet ailesine en derin taziyelerimi iletmek istiyorum. Çoğumuz için o, gördüğümüz tek devlet başkanıydı. Ülkemiz ve Milletler Topluluğu için ilham verici bir figür olarak hatırlanacaktır.

BoE banknotlarında yer alan ilk hükümdar olan Kraliçe'nin ikonik portreleri, yaptığımız en önemli işlerden bazıları ile eş anlamlıdır. Kraliçe'nin resmini içeren mevcut banknotlar yasal ödeme aracı olmaya devam edecektir. Mevcut BoE banknotlarına ilişkin yeni bir duyuru, yas döneminin sonrasında yapılacaktır."

Birleşik Krallık'ta asırlardır hükümdarların portreleri madeni paralarda yer alsa da 1960'da Kraliçe II. Elizabeth kağıt paralarda portresi kullanılan ilk hükümdar oldu.

KANADA DAHA ÇOCUKKEN KULLANDI

1952'de tahta çıkan II. Elizabeth'in siması ilk olarak madeni paralarda ise 1953 yılında kullanıldı. Banknotunda Elizabeth'in resmini kullanan ilk ülke ise 1935'te Kanada oldu. Elizabeth'in henüz genç bir prenseskenki görüntüsü Kanada dolarında kullanıldı.

Kanada'nın yanında Avustralya da hem 5 dolarlık banknotlarında hem de madeni paralarında II. Elizabeth'in portresini kullanıyor. Avustralya Merkez Bankası sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada üzerinde III. Charles'ın yer aldığı paraların basılmasının beklendiğini belirtti. Sözcü madeni paralarda geleneksel olarak yeni hükümdarın kendinden önceki hükümdarın baktığı tarafın tersine bakması gerektiğini belirtti.

Dolayısıyla İngiltere, Avustralya ve Kanada'da III. Charles'ın sola bakan bir protresi büyük ihtimalle madeni paralarda yer alacak.

II. Elizabeth madeni paralarda sağ tarafa bakarken babası VI. George sol tarafa bakıyordu.

II. Elizabeth'in yer aldığı madeni para:

VI. George'un yer aldığı bir madeni para:

Ancak banknotlar için böyle oturmuş bir gelenek bulunmuyor. Dolayısıyla yeni tasarımlar için merkez bankalarının açıklamaları takip edilecek.

DOLAR KARŞISINDA YÜZDE 15 DEĞER KAYBETTİ

Kral III. Charles'ın portresinin yakında paralarda yer alması beklenirken İngiliz Sterlini son dönemde tarihinin en kötü performanslarından birisine imza atıyor. Sterlin/dolar 2022 yılına 1.35'ten başladı. Yıl genelinde yüzde 15'e yakın değer kaybederek 1.15'e geriledi. Sterlin/ddolar önceki gün 1.14'ü görerek 37 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.

Söz konusu yükselişte doların Fed'in faiz artırımlarıyla güçlenmesi, İngiltere'de ise potansiyel enerji krizinin yarattığı belirsizlikler etkili oldu.