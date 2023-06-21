AA

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, konut fiyatlarındaki artış, marttaki yüzde 4,1 seviyesine göre nisanda gerileme gösterdi.

Ortalama konut fiyatları, yıllık bazda nisanda yüzde 3,5 artışla 286 bin sterlin oldu. Fiyatlar, geçen yılın aynı dönemine göre 9 bin sterlin yüksek olmasına karşın ortalama fiyatların zirve yaptığı Eylül 2022'deki seviyenin 7 bin sterlin altına indi.

Ortalama konut fiyatları nisanda İngiltere'de yüzde 3,7 artışla 306 bin sterlin, Galler'de yüzde 2 artışla 213 bin sterlin, İskoçya'da yüzde 2 yükselişle 187 bin sterlin ve Kuzey İrlanda'da yüzde 5 artışla 172 bin sterlin oldu.

Londra, yüzde 2,4 ile yıllık bazda ortalama konut fiyatlarında en düşük değişimin görüldüğü şehir oldu.

Bu arada, Birleşik Krallık'ta kira fiyatları mayısta yıllık bazda yüzde 5 artış gösterdi. Kira fiyatlarındaki artış nisanda yüzde 4,8 olmuştu.

Londra'da son bir yılda kira fiyatlarındaki artış yüzde 5,1 ile İngiltere ortalamasının üzerinde kaldı ve Ekim 2012'den beri en yüksek yıllık artış olarak kayıtlara geçti.

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