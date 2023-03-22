AA

İngiliz Ulusal İstatistik (ONS) tarafında yapılan açıklamada, konut fiyatlarının ocakta yıllık bazda yüzde 6,3 yükseldiği belirtilerek, ülkede ortalama konut fiyatlarının son bir yılda yaklaşık 17 bin sterlin artışla 290 bin sterline ulaştığı kaydedildi.

ONS açıklamasında, İngiltere’de ev kiralarının ise yıllık bazda yüzde 4,6 artarak 2016 yılından bu yana en sert yükselişini kaydettiği bildirildi.

İstatistik kurumunun açıklamasında, İngiltere’de ülke genelinde konut fiyatlarının ocakta aylık bazda ise yüzde 0,6 gerilediği kaydedildi. Konut fiyatları, Aralık 2022'de de bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalmıştı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ONS Konut Piyasaları Başkanı Aimee Nortn, "İngiltere’de kiralar artmaya devam ediyor. Ülkede konut kiralarında şubat ayı itibariyle yıllık bazda 2016 yılından bu yana en sert yükseliş kaydedildi” ifadelerini kullandı.

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