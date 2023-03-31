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İngiltere 2022'nin son çeyreğinde 0,1 büyümeyle resesyondan kurtuldu

İngiliz ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,1 büyüyerek resesyondan kurtuldu

Giriş: 31.03.2023 - 15:51 | Güncelleme: ABONE OL
İngiltere 2022'nin son çeyreğinde 0,1 büyümeyle resesyondan kurtuldu
AA

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre, inşaat, üretim ve telekom sektörlerindeki hareketlilik büyümenin itici gücü oldu.

Ülkede birçok sektöre yayılan grev dalgası, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı krizi nedeniyle resesyon beklenen ekonomi geçen yılın son çeyreğindeki yüzde 0,1'lik büyümesiyle resesyon ihtimalinden kurtuldu.

İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta yıllık bazda yüzde 10,4 ile tahminlerin üzerinde artış kaydetmişti.

TÜFE'nin şubatta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 9,9 artması bekleniyordu.

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