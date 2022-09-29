ING Bank emekli promosyon ödemesi ne kadar 2022?

Emekli maaşını alabileceği bankalar ile ilgili aramalar yapan vatandaşlar; ING Bank'ın verdiği emekli promosyonlarını merak ediyor. Konuya ilişkin ING emekli promosyonun nasıl alınacağını ve şartlarının neler olduğunu bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar..