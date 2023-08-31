Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam İncirin aslında bir çiçek olduğunu biliyor musunuz? Ayrıca içinde ölü arılar var! İncir nasıl oluşur?

        İncir yerken aslında çiçek ve arı da yiyorsunuz! İçinde ölü arılar bulunan incirin oluşum süreci!

        İncir ağaçları hiçbir zaman çiçek açmaz ve rüzgar sayesinde de tozlaşmazlar. O halde hiç çiçek açmayan incir ağaçları nasıl üreyerek meyve veriyor? İncir ağacının çiçekleri aslında tam olarak incir meyvesinin içerisindedir. İncir yerken çıtırdayan tüm tomurcuklar aslında bir çiçek. Bu çiçeklerin içerisine girerek polenleri toplayan hayvan ise incir arılarıdır. İşte incir yerken aklınıza gelecek bir daha unutmayacağınız incirin oluşum süreci.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 11:31 Güncelleme: 31.08.2023 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İNCİRLER ASLINDA BİR ÇİÇEKTİR

          İncir ağacının çiçeği kozaya benzeyen bir yapıya sahiptir. Yani aslında incir ters açan bir çiçek gibidir. İncir meyveleri üreyebilmek için incir arılarına ihtiyaç duyar. Bu arı grubu diğer arılardan daha farklı bir cinstir ve sadece incirlerin içerisinde kendilerini dölleyebilmek için yaşamlarını sürdürürler.

        • 2

          ARILAR İNCİRLERİN İÇERİSİNE GİRER

          İncirin olgunlaşma sürecinde meyve tozlaşmaya hazır olduğunda arıları baştan çıkaran bir koku salgılar. Kokuyu takip eden dişi arılar incir meyvesini bulur ve her incirin dibinde bulunan daracık açıklıktan geçmek zorunda kalır. Bu açıklıktan geçen dişi arılar kanatlarını kaybettikleri için geri çıkamazlar.

        • 3

          ARI İNCİRİN İÇERİSİNE YUMURTALARINI BIRAKTIKTAN SONRA ÖLÜR

          İncir meyvesinin içerisine giren dişi arı kendi yumurtalarını çiçeklerin içerisine bırakır. Bu yumurtalar ve polenler çiçek tanelerinin döllenmesini sağlar. Çiçekler yeterli sayıda tohum ürettikten sonra dişi arı incir meyvesinin içerisinde ölür ve incir içinde büyüyen yumrulara dönüşür.

        • 4

          İNCİRİN İÇERİSİNDE ARI DOĞUYOR

          Birkaç hafta içerisinde incir meyvesinin içinde yeni arılar ürer ve erkek arılar dişi arılarla çiftleşerek yeni bir döngü oluşturmaya başlar. Dişilerden çok daha küçük olan erkek arıların kanatları olmadığı için incir meyvesinden dışarı çıkamazlar içerisinde ölürler. Dişi arılar ise doğdukları incir meyvesinden döllenmiş bir şekilde çıkarak yeni polenlenmesi gereken incir meyveleri aramaya başlarlar.

        • 5

          İNCİR YERKEN HEM ÇİÇEKLERİ HEM DE ARILARI YEMİŞ OLURUZ

          İncirlerin polenleşmesinde büyük rol oynayan arılar bu döngüyü devam ettirerek bugün yediğimiz incir meyvesini tüketmemizi sağlar. Yani bir incir yerken aslında hem incir arılarını hem de çiçek tohumlarını yemiş oluruz.

          Kaynak: Evrimağacı

        Frida Kahlo neden tek kaşlıydı?
        Frida Kahlo neden tek kaşlıydı?
        Türkiye'nin en sinirli ili seçildi
        Türkiye'nin en sinirli ili seçildi
        İsviçre bir günde dondu!
        İsviçre bir günde dondu!
        Pizzanın akla gelmeyecek faydası!
        Pizzanın akla gelmeyecek faydası!
        Ağız kokusunu gidermenin en basit yolu
        Ağız kokusunu gidermenin en basit yolu
        Kafa karıştıran Hollanda-Belçika sınırı
        Kafa karıştıran Hollanda-Belçika sınırı
        Göründüğünden daha kısa olan ünlüler
        Göründüğünden daha kısa olan ünlüler
        Grev nedeniyle bu yıl ertelenen filmler
        Grev nedeniyle bu yıl ertelenen filmler
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cinsel istismar iddiasında üvey babalarına baltayla saldırdılar!
        Cinsel istismar iddiasında üvey babalarına baltayla saldırdılar!
        Fırtına can aldı!
        Fırtına can aldı!
        İş insanına işkenceyle senet imzalattılar!
        İş insanına işkenceyle senet imzalattılar!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        Ailesine kurşun yağdırmıştı! Mangal katliamında ölü sayısı 3 oldu!
        Ailesine kurşun yağdırmıştı! Mangal katliamında ölü sayısı 3 oldu!
        ABD'li Senatör kameralar karşısında yine dondu
        ABD'li Senatör kameralar karşısında yine dondu
        Kazada can kaybı 5 oldu! Meryem 2 gün dayanabildi!
        Kazada can kaybı 5 oldu! Meryem 2 gün dayanabildi!
        Johannesburg'da büyük yangın
        Johannesburg'da büyük yangın
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        İkinci el araç ve gayrimenkul ticaretinde yönetmelik değişikliği
        İkinci el araç ve gayrimenkul ticaretinde yönetmelik değişikliği
        Maaş zammında karar günü
        Maaş zammında karar günü
        Habertürk Anasayfa