HASTALIĞIN ETKİSİNİ AZALTIYOR

Bilim insanları, 2018 ve 2019 arasında yapılan anket sonuçlarına dayanarak haftada en az bir kez yarım pizza yiyenlerin ayda yalnızca iki kez ya da daha az pizza yiyenlere oranla artrit semptomlarında azalma tespit etti.