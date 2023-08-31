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        Haberler Sağlık Pizzanın bu hastalığı tedavi ettiği tespit edildi!

        İtalyan araştırmacılar pizzanın akla gelmeyecek faydasını keşfetti

        İtalyan araştırmacılar pizzanın sağlığa herhangi bir yararı olup olmadığını bulmak istedi. Hakemli bilimsel dergi Nutrients'te yayımlanan bulgular sonucunda pizzanın akla gelmeyecek bir faydası keşfedildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 11:29 Güncelleme: 31.08.2023 - 11:29
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        • 1

          Nutrients dergisinde yayımlanan araştırma sonucunda pizzanın romatoid artriteye (iltihaplı romatizma) iyi gelebileceği öne sürüldü. Eklem romatizması olarak da bilinen bu rahatsızlık eklemlerde rahatsız edici boyutta ağrıya ve şişmeye neden oluyor.

        • 2

          Romatoid artrite (iltihaplı romatizma) aynı zamanda bazı bireylerde cilt, göz, akciğer, kalp ve kan damarları dahil olmak üzere çok çeşitli vücut sistemlerine hasar verebiliyor. Araştırmada romatoid artrit tanısı konan 18 ila 65 arasındaki 365 İtalyanın beslenme alışkanlarına ilişkin daha önce yapılan bir anketten veriler incelendi.

        • 3

          HASTALIĞIN ETKİSİNİ AZALTIYOR

          Bilim insanları, 2018 ve 2019 arasında yapılan anket sonuçlarına dayanarak haftada en az bir kez yarım pizza yiyenlerin ayda yalnızca iki kez ya da daha az pizza yiyenlere oranla artrit semptomlarında azalma tespit etti.

        • 4

          PİZZANIN İTALYAN USULÜ YAPILMASI GEREKİYOR

          Araştırmanın ilginç olan kısmında ise şiddetli romatoid artritten mustarip kişiler daha çok pizza yediğinde durumlarında iyileşme olduğu bildirildi. Öte yandan araştırmacılar bu yaranın gözlemlenmesi için pizzanın İtalyan usulü yapılması görüşünde.

        • 5

          MOZZARELLA PEYNİRİ VE ZEYTİNYAĞININ ETKİSİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

          Çünkü pizza birçok ülkede abur cubur olarak kabul edilirken, İtalya'da taze mozzarella peyniri, fesleğen, çeri domates ve daha sağlıklı malzemelerden yapılıyor. Araştırma makalesinde konuyla ilgili "Bu yararlı etkiler muhtemelen mozzarella peyniri ve kısmen de zeytinyağından kaynaklanıyor" dedi.

          Kaynak: Independent ve Futurism

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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