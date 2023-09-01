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        İlk yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi

        Milli ve yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi. Gebze OSB-Darıca Sahili hattı için özel olarak tasarlanan milli ve yerli sürücüsüz ilk metro aracının teslim töreninde açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "80 kilometre servis hızı, bin 476 yolcu kapasitesi ve 88 metre uzunluğu ile sürücüsüz olarak hizmet verebilecek aracımız, yüzde 63 yerlilik oranı ile imal edilmiştir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 15:32 Güncelleme: 01.09.2023 - 15:32
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        İlk yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi
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        Gebze OSB-Darıca Sahili hattı için özel olarak tasarlanan milli ve yerli sürücüsüz ilk metro aracının teslim töreni gerçekleşti.

        Yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin yerli ve milli sürücüsüz ilk metro aracı, 80 kilometre hıza, bin 476 yolcu kapasitesine ve 88 metre uzunluğa sahip.

        Törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, metro aracının yüzde 63’ünün yerli imal edildiğini belirterek, "Yerli ve milli sürücüsüz ilk metro aracımızı Türkiye’mize kazandıran Bozankaya firmasına teşekkür ediyorum. Biz hükümet olarak üretimde yerli ve milliği ilk sırada tutarak her zaman yerli firmalarımızın destekçisi olduk. Yapısal reformlar, yasal düzenlemeler ile hayata geçirdiğimiz projelerde yerli üretimi destekledik ve arttırma gayreti içinde olduk" dedi.

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        Her biri 4 araçtan oluşan ve 7 set halinde üretimleri tamamlanacak 28 araçtan ilk setin imalat ve fabrika testlerinin tamamlandığını açıklayan Bakan Uraloğlu, "Artık fabrikadan çıkarıp sahaya sevk etmenin heyecan ve gururunu yaşıyoruz. Kalan diğer altı seti de 2 şer set halinde Ekim ayından itibaren 2023 sonuna kadar teslim almayı planlıyoruz. 80 kilometre servis hızı, bin 476 yolcu kapasitesi ve 88 metre uzunluğu ile sürücüsüz olarak hizmet verebilecek aracımız, yüzde 63 yerlilik oranı ile imal edilmiştir" dedi.

        MİLLİ ELEKTRİKLİ HIZLI TREN 2025'TE ÜRETİLECEK

        Metro hatlarının yapım aşamasından, elektrifikasyon ve sinyalizasyon aşamasına kadar her sürecin mühendisliğinin milli ve yerli olacağını aktaran Uraloğlu, "Bundan sonra tren sinyalizasyon ve ara yüz çalışmaları da yerli imkânlarla hayata geçecek. Yine, TÜRASAŞ’ı, Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticisi haline getirdik. Uluslararası standartlarda, yeni nesil lokomotifler, dizel ve elektrikli tren setleri ve motorları, yolcu ve yük vagonları, tren kontrol yönetim sistemi gibi ana ve kritik ürünleri kendimiz üretiyoruz. Avrupa Birliği ülkelerinde de çalışabilecek özellikteki Milli Elektrikli Tren Setlerimiz de demiryolu sanayimizin gelişmişlik düzeyinin kanıtı oldu" ifadelerini kullandı.

        Bakan Uraloğlu, işletme hızı 225 kilometre olan Milli Elektrikli Hızlı Tren tasarım çalışmalarının devam ettiğini de belirterek, "Tasarım çalışmalarımızı Ekim ayında tamamlamayı ve hemen ardından prototip üretimine yönelik süreçleri başlatmayı hedefliyoruz. 2024 yılında prototip üretimin tamamlanması ile 2025 yılında da toplam 8 set üretim planlıyoruz. Milli Banliyö Tren Seti Prototip araç üretimi çalışmalarımızda devam ediyor. Milli tren vizyonu ile milli banliyö ve hızlı tren projesinde cer motoru, cer konvertörü ve tren kontrol yazılımı TÜBİTAK-RUTE ile birlikte TÜRASAŞ markalı olarak geliştiriliyor" bilgilerini paylaştı.

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