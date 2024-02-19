İkinci el araç sektöründe fiyat artışı beklentisi!

REKLAM advertisement1

Geçtiğimiz yılın yaz aylarında otomotiv sektörüne yönelik hayata geçirilen düzenlemeler, pandeminin başından beri devam eden otomobilin yatırım aracı olması durumunu ortadan kaldırdı.

Gelişmeler, 2023'ün son çeyreğinde hem sıfır hem de ikinci el araç piyasasında fiyatların düşmesine yol açarken, sıfır tarafında uzunca bir süredir rafa kalkan kampanyaları da yeniden başlatmıştı.

Sektör yetkilileri, Aralık ayında duraklama dönemine girerek en düşük seviyeyi gören ikinci el araç fiyatlarının yeni yılın ilk ayı ile birlikte ise yeniden yükselişe geçtiğini belirtiyor.

İkinci el araç firmalarının temsilcileri, 2023'te sıfır km ve ikinci el araç fiyatları arasındaki açılan makasın da Ocak ayı itibarıyla kapandığını ve fiyat dengesinin oturduğunu aktarıyor.

REKLAM

Tunalar Şirketler Topluluğu'nun ikinci el araç alım satım markası Otomobilen'den yapılan açıklamada, ikinci el araç fiyatlarının dengeye oturduğu kaydedildi.

2024'ün ikinci elde takas ve finansmanın öne çıkacağı bir yıl olacağını belirten Otomobilen Direktörü Kenan Bilirgen, "2023'te başta araç bulunurluğu olmak üzere birçok farklı dinamik nedeniyle 0 km ve ikinci el araç fiyatları arasındaki makas açılmıştı. Ocak itibarıyla bu makas kapandı ve fiyat dengesi oturdu. Artık tüketici açısından ikinci el otomobil almak daha mantıklı bir düzeye geldi. Bu yıl ikinci elde takas ve finansmanın öne çıkacağı bir yıl olacak. Seçimlere kadar ve ardından mevsimsellik etkisiyle Nisan-Mayıs aylarında ve son çeyrekte yüksek hareketlilik göreceğiz. İkinci el araç pazarında güçlü başlayan ve güçlü biten bir yıl olacak" görüşünü paylaştı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının, 2023'ü milyon adetlerin üzerine çıkarak rekorla kapatmasının ülke ekonomisi ve otomotiv endüstrisine olumlu katkısı olduğunu da kaydeden Bilirgen, "Türkiye'de yeni otomobil satışlarının rekor kırdığı 2023 yılında ikinci el otomobil pazarı da bir önceki yıla göre yüzde 8 büyüyerek 8 milyon 823 bin 288 adete ulaştı" dedi.

'FİYATLAR YÜZDE 3 YÜKSELDİ'

VavaCars’ın, her ay düzenli olarak yayımladığı VavaAI Fiyat Endeksi’nin Ocak 2024 sonuçlarına göre ise, geçtiğimiz Aralık ayında en düşük seviyeyi gören ikinci el araç fiyatları yeniden yükseliş dönemine girdi.

Yeni yılda yapılan zamların yanı sıra kur ve enflasyon etkilerine paralel olarak araç fiyatlarının yeniden artış trendine girdiğini söyleyen VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, "İkinci el araç fiyatları, Aralık ayında inebileceği en düşük seviyeye ulaştı. Yeni yıl ile birlikte fiyatlar Ocak ayında tekrar artışa geçerek yüzde 3 yükseldi. Önümüzdeki aylarda da fiyatların kur ve enflasyona paralele bir artış göstermesini bekliyoruz" dedi.

REKLAM

Gözelekli, 2023’ün son aylarındaki gerilemeye rağmen ikinci el araçların yılı enflasyon ve kur artışına paralel bir artışla kapatarak hem alıcılarına hem de satıcılarına kazandırdığını da söyledi.

'İKİNCİ EL ELEKTRİKLİ ARAÇTA UZMANLIK ARTTIKÇA DEĞER DE ARTAR'

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş ise, 2023'te satışlarını 10 kat artıran elektrikli otomobillerin ikinci eldeki durumunu değerlendirdi.

Karakaş, "Ortalama 3 bin 500 ikinci el elektrikli araç var. Değer kayıpları konvansiyonel motorlu araçlara göre fazla. Sebebi ise pil, motor gibi elemanlarının sağlığını tespit edebilecek uzman ve ekspertiz sayısı çok az. Belirsizlik değer kaybına neden olur. İkinci el elektriklide uzmanlık arttıkça değerleri de doğru orantıda artacak" dedi.

Karakaş, 2012'de piyasaya çıkan yerli bir elektrikli sedan model üzerinden örnek de paylaşarak, "O otomobil ilk çıktığı yıllarda ikinci el değeri yüzde 50’den fazla düşmüştü, ancak elektrikli araç kültürümüz biraz olsun gelişti ve rayiç değerine ulaşmaya başladı.” değerlenmesinde bulundu.