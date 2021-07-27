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Dolandırıcılık vakalarının sıklıkla yaşandığı ikinci el araç sektöründeki en önemli konulardan birisi olan 'change' araçlarla ilgili olarak uzmanlardan uyarı geldi.

Verilen bilgiye göre, çalıntı veya kullanımına engel hak mahrumiyeti bulunan araçlarda sıklıkla başvurulan bu illegal yöntemle, araçların şasi ve motor numaraları standart dışı uygulamalarla kazınıyor, yerine ağır hasarlı ya da trafikten men edilmiş araçların motor ve şasi numaraları benzer fontlarla mühür şeklinde vurularak aktarılıyor. Suç örgütlerinin ve dolandırıcılık şebekelerinin gerçekleştirdiği bu işlem sebebiyle birçok tüketici mağdur oluyor.

Araç satın almayı düşünenlerin sıklıkla karoserdeki değişen-boyanan parçalara odaklandığını, fakat motor ve şasi numaralarına dikkat etmediğini belirten Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, ortalama piyasa fiyatının altında satışa sunulan her ikinci el otomobile şüpheyle yaklaşılması gerektiğini söyledi.

Emre, "Ruhsat bilgisinde yazan plaka, şasi ve motor numarasıyla, aracın somut bilgilerinin eşleştirilmesi çok önemli bir husus. Ekspertiz ve check-up esnasında, şasi numaralarının yazılı olduğu podye, kapı eşiği, araç tabanı gibi bölümlerde kaynak, kesme, kazıma işlemi olup olmadığı titizlikle incelenmeli. Yine aynı şekilde aracın hasar kaydı bilgileriyle ekspertiz bilgilerinde eşleşme yoksa, tüketiciler detaylı ekspertizde ısrarcı olsun" uyarısında bulundu.