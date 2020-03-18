HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sona erdi. Salgının ekonomiye olan etkilerini hafifletmek için açıklanan 100 milyar liralık kaynak setinin aslan payını Kredi Garanti Fonu (KGF) oluşturuyor.

Teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ’lere ve KOBİ dışı işletmelere kefil olarak finansmana erişimine destek olan KGF limiti 2 kat artırılarak 50 milyar TL'ye çıkarıldı. Temerrüde düşen firmaların kredi siciline mücbir sebep notu eklenerek şirketlerin eli rahatlatıldı

Erdoğan'ın açıkladığı paket kapsamında; salgın nedeniyle müşteri trafiğini azaldığı, ticari faaliyetin yavaşladığı ve tedarik zincirinde aksamalar yaşandığı dönemde KGF teminatları öncelikli olarak likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı olan firmalar ile KOBİ'lere kullandırılacak. 13 Mart itibarıyla yüzde 7.4 olan sektör içindeki KGF payı daha da artabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay erteleneceğini ve gerekirse ilave finansman desteği sağlanacağını da belirtirken tek şart olarak istihdam kaybına neden olmamalarını gösterdi.

Salgın döneminde olumsuz etkilendiğini beyan eden esnaf ve sanatkârlar için Halkbank’a olan kredi borçları nisan, mayıs ve haziran döneminde anapara ve faiz ödemeleriyle birlikte 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelenecek.

Ayrıca, ihracatın yavaşlamaması ve kapasite kullanım oranlarının korunması için ihtiyacı olan şirketlere stok finansman desteği de verilecek.