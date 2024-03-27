IC Enterra halka açılıyor

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1968'de kurulan IC Holding çatısı altındaki IC Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz ediliyor. Yüzde 20.03'ü halka arz edilecek olan şirketin geri kalan payları İçdaş Enerji'de olacak. Şirket halka arzının yüzde 38'i ortak satışı şeklinde olacak, geriye kalan yüzde 62 ise sermaye artırımı ile şirket sermayesine eklenecek. Şirket paylarının yüzde 75'i yurtiçi bireysel yüzde 257i yurtiçi kurumsal yatırımcılara satılmak için ayrıldı.

Halka arzdan elde edilen gelir ile yatırım yapacaklarının altını çizen IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok, "Biz bir büyüme hikayesini halka arz ediyoruz. Yatırımcılardan kısa sürede portföyünü 2'ye 3'e katlayacak bir büyümeye ortak olmalarını istiyoruz" dedi. Halka arzdan elde edilen gelir ile Hatay'da 136, Erzincan'da 61 megavat güneş enerjisi 485 megavatlık da depolamalı rüzgar ve güneş santralı yapacaklarını söyleyen Kızılok, "2 yıl sonunda 388 megavattan yaklaşık 3 kat büyüme ile 1.200 megavatlık bir kapasiteye ulaşacağız. Ek yatırımlarınız da olacak" dedi.

REKLAM KURULURKEN HALKA ARZ DÜŞÜNÜLMÜŞ Şirketin 15-20 yıl öncesinde ortaklar tarafından kurulurken bir gün halka açılmayı düşünerek yola çıkıldığını söyleyen Kızılok, "Bugüne kadar projeleri geliştirme, işletmeye alma, finansal durumu düzeltip borçlanmayı azaltma ve sürdürülebilir bir büyümeyi hayata geçirmeyi başardıktan sonra halka arz düşünülüyordu. Aynı zamanda yeni yatırımlarla şirketi büyütmek hedeflendi. Bunlar bir araya geldiğinde halka arza karar verildi" şeklinde konuştu. Türkiye'de son 25 yılda dünyadaki trendlere paralel olarak faaliyet alanı olan yenilenebilir enerjinin önemli bir gelişim içinde olduğunu anlatan Kızılok, "Kamu otoritesi de her şekilde yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor. Dünyada Rusya-Ukrayna krizi de zaten hızlı olan gelişime ivme verdi. Ülkemizde 20 yılı aşkındır işler bir piyasa var. Elektrik piyasası kanunu ile çok düzenli bir piyasaya sahibiz.

REKLAM BORÇ 14 MİLYAR'DAN 9.6 MİLYAR LİRAYA İNDİ Şirketin toplam borcunun 9.6 milyar lira olduğunu kaydeden Kızılok, Yılda 2.3 ile 2.7 milyar lira arasında gelir (FAVÖK) elde ettiklerini belirterek son üç yıllık cirolarının sırasıyla 2021'de 1,7 milyar, 2022'de 3,1 milyar ve 2023'te de 2.9 milyar lira ciro elde ettiğini şirketin net finansal borcunun 2021'deki 14 milyar lira seviyesinden önce 9.6 milyar liraya düştüğünü dile getirdi. Kızılot, borcun tümünün uzun vadeli proje finansmanı olduğunun altını çizerek halka arz gelirinin borç ödemede kullanılmayacağını vurguladı. ÜÇ AYRI PROJEYİ HAYATA GEÇİRECEK IC Entiere'nın 1998 yılında kurulan İçdaş Enerji'nin bir parçası olarak 9 hidroelektrik santralını işleten bir şirket olduğunu anlatan Kızılok, "25 yıllık bir deneyim ile bugün yeni bir marka ile piyasaya giriyoruz. 2023 sonunda bütün yenilenebilir enerji projelerimizi IC Enterra çatısı altında topladık. Şirketin yüzde 91,12'si İçdaş Enerji'ye yüzde 8,8'i ise İçdaş İnşaat'a ait. İçdaş İnşaat halka arzda bu paylarını satarak ortaklıktan çekilecek. Toplam 388 megavat büyüklüğünde santrallarımız Türkiye'nin 3 farklı bölgesinde bulunuyor. Ayrıca Hatay Erzin'de 136 megavatlık güneş enerjisi projemiz devam ediyor" dedi.

Hem operasyonel iyileştirmeler ile mevcut santrallerinde hem de kurulu güçlerini büyüterek ilerlediklerini kaydeden Kızılok, Hatay'daki güneş enerjisi projelerinin yanı sıra Erzincan'da 61 megavatlık bir santral projesinde yatırıma başlayacaklarını sonrasında ise 485 megavatlık depolamalı rüzgar ve güneş santralı projelerini hayata geçirmeyi hedeflediklerini anlattı. Kızılok, Hatay ve Erzincan'daki yatırımları 2024 ve 2025 yıllarında tamamlayacaklarını ifade etti. Kızılok'un verdiği bilgiye göre depolamalı enerji santralları ise 2025 sonrasında harekete geçecek.